AKP'li Tayyar'a Göre Kılıçdaroğlu Geliyor: 'CHP'de Özel Dönemi Bitti'

AKP'li Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Kurultayı’nın iptaliyle beraber Özgür Özel döneminin de sona erdiğini savundu. Tayyar’a göre, Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP liderliği koltuğuna oturması yüksek ihtimal.

Son Güncelleme:
AKP'li Tayyar'a Göre Kılıçdaroğlu Geliyor: 'CHP'de Özel Dönemi Bitti'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Kurultayı’nın iptal kararı ve sonrasındaki gelişmelere dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. X hesabından paylaşım yapan Tayyar’a göre, kurultayın iptaliyle taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi sona erdi.

AKP'li Tayyar'a Göre Kılıçdaroğlu Geliyor: 'CHP'de Özel Dönemi Bitti' - Resim : 1

Tayyar, devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal. Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir. Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder. Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır. En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır. Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şamil Tayyar Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Son Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan CHP İstanbul İl Yönetimine Kayyım Atanmasına Tepki Mansur Yavaş'tan CHP İstanbul'a Kayyım Atanmasına Tepki
Tiryakilerin Cebine Yeni Darbe! O Sigara Grubuna Zam Şoku (Sigaraya Ne Kadar Zam Geldi? Bir Paket Sigara Ne Kadar Oldu?) Tiryakilerin Cebine Yeni Darb
Togg’un Devri Bitiyor! Açıklanan Rakamlar Şoke Etti Togg İçin Bir Devrin Sonu
Hikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye Sürpriz Ziyaret Hikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye Sürpriz Ziyaret
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu