AKP'li Tayyar'a Göre Kılıçdaroğlu Geliyor: 'CHP'de Özel Dönemi Bitti'

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Kurultayı’nın iptal kararı ve sonrasındaki gelişmelere dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. X hesabından paylaşım yapan Tayyar’a göre, kurultayın iptaliyle taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi sona erdi.

Tayyar, devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal. Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir. Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder. Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır. En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır. Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir."

