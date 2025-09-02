Mansur Yavaş'tan CHP İstanbul İl Yönetimine Kayyım Atanmasına Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de Özgür Çelik başkanlığındaki İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine partiden istifa eden Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanmasına kamuoyundan tepkiler sürerken, bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

Yavaş, “Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır” ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ DIŞI MÜDAHALE'

Kayyım kararına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösteren Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

“Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir.

Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.

Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.”

Kaynak: Haber Merkezi