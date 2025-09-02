CHP MYK 'Kayyım' Gündemiyle Toplandı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verilmesinin ardından, CHP MYK'sı olağanüstü toplandı.

CHP MYK 'Kayyım' Gündemiyle Toplandı
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez'de toplandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanmasına karar verilmişti

