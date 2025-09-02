Özgür Çelik'in 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... İddianame Kabul Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali sonrası bugün İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alındı, 196 delege uzaklaştırıldı. Gürsel Tekin kayyım olarak atanırken, Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenen "kongre" iddianamesi de İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İNAN GÜNEY, RIZA AKPOLAT...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 parti yöneticisi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

'DELEGELERE PARA VERME' İDDİASI

9 sayfalık iddianamede; CHP İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'in desteklenmesi için şüphelilerin bazı delegelere para verme, bazı delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunduğu öne sürülmüştü.

HTS kayıtları ve tanık beyanları iddianamede delil olarak gösterilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi