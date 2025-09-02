Özgür Çelik'in 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... İddianame Kabul Edildi

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenen kongre iddianamesini kabul etti.

Son Güncelleme:
Özgür Çelik'in 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... İddianame Kabul Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali sonrası bugün İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alındı, 196 delege uzaklaştırıldı. Gürsel Tekin kayyım olarak atanırken, Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenen "kongre" iddianamesi de İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İNAN GÜNEY, RIZA AKPOLAT...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı.

Özgür Çelik'in 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... İddianame Kabul Edildi - Resim : 1

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 parti yöneticisi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

'DELEGELERE PARA VERME' İDDİASI

9 sayfalık iddianamede; CHP İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'in desteklenmesi için şüphelilerin bazı delegelere para verme, bazı delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunduğu öne sürülmüştü.

HTS kayıtları ve tanık beyanları iddianamede delil olarak gösterilmişti.

Zehir Zemberek Sözlerle İstifa Etmişti! CHP İstanbul'a Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin Kimdir? CHP İçin Ne Demişti?Zehir Zemberek Sözlerle İstifa Etmişti! CHP İstanbul'a Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin Kimdir? CHP İçin Ne Demişti?Güncel
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden AlındıCHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden AlındıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Çelik
Son Güncelleme:
Akaryakıt Tabelalarında Zam Sürprizi! Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti: 2 Eylül 2025 Günü Benzin ve Mazot Fiyatları Ne Kadar Oldu? Tabelada Zam Sürprizi! Fiyatlar Değişti
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
'Böcek' Davasında Burcu Köksal İçin Karar 'Böcek' Davasında Burcu Köksal İçin Karar
Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu