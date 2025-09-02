Zehir Zemberek Sözlerle İstifa Etmişti! CHP İstanbul'a Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin Kimdir? CHP İçin Ne Demişti?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’den 2024 yılında zehir zemberek sözlerle istifa eden Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atandı. İl kongresinin iptal edilmesiyle Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınırken, 196 delegenin delege hakları düşürüldü. Peki, CHP İstanbul'a kayyım olarak atanan Gürsel Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin CHP için ne demişti? İşte detaylar...

GÜRSEL TEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

CHP İstanbul'a kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964’te Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ardahan’da, liseyi ise Kars’ta tamamlayan Tekin, 1981 yılında Kars Alpaslan Lisesi’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazansa da çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti.

Siyasi hayatına lise yıllarında, Bülent Ecevit liderliğindeki CHP’nin gençlik kollarında başlayan Tekin, partide uzun yıllar boyunca çeşitli görevler üstlendi.

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde üst üste dört dönem CHP İstanbul Milletvekili seçilen Gürsel Tekin, TBMM’de aktif görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüterek parti yönetiminde en etkili pozisyonlardan birinde bulundu.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Gürsel Tekin, 2024 yılının şubat ayında CHP’den istifa etmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partiyi sert sözlerle eleştiren Tekin, CHP’nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştığını savunmuştu.

İstifa açıklamasında, parti içindeki gruplaşmalar, liyakat eksikliği, hemşericilik ilişkileri ve parti hukukunun yok sayıldığını dile getiren Tekin, "Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım Cumhuriyet Halk Partisi’nde mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GÜRSEL TEKİN CHP İÇİN NE DEDİ?

Gürsel Tekin'in CHP'den istifa ederken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

* Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

* Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

* Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

* Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

* Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim."

Kaynak: Haber Merkezi