'Böcek' Davasında Burcu Köksal İçin Karar

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için "suç uydurma ve iftarı" iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Köksal hakkında bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmada Köksal'ın avukatları son savunmalarını yaptı.

Mahkemede savcılık makamı Köksal'ın cezalandırılmasını istese de mahkeme Köksal hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan 2024'te sosyal medya platformlarına, yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için yaptığı incelemede, 14 Mayıs'ta iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Eski AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, "suç uydurma" ve "iftira" suçlamalarıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında 25 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: İHA