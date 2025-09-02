Borsa İstanbul'da 'CHP' Rüzgarı! Kongre İptali Sonrası Yüzde 3 Değer Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı.

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından Borsa İstanbul’da da bir hareketlilik yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Endeks 11 bin puanın altına gerileyerek 10 bin 888 puana düştü.

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi