En Mutlu Günleri Faciayla Bitti! Genç Fitness Eğitmeni İki Bacağını Kaybetti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tırın çarpması sonucu iki bacağını kaybeden fitness eğitmeni İrem Karatutlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evlilik yıl dönümünde yaşadığı kazayı “Cehenneme döndü” sözleriyle anlatan Karatutlu, protezlerle hayata tutunacağını söyledi. Eşi Kadir Karatutlu ise “Yaşadığını görünce mutlu oldum ama ayaklarını kaybettiğini görünce mahvoldum” dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR’ın çarpması sonucu iki bacağını kaybeden fitness eğitmeni İrem Karatutlu (25), 3 haftalık tedavisinin ardından taburcu edilerek evine döndü. 1 çocuk annesi Karatutlu, kazanın evlilik yıl dönümünde yaşandığını belirterek, “O gün hayatım cehenneme döndü” dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Kadir ve İrem Karatutlu çifti, 26 Temmuz 2024’te evlendi. İlk evlilik yıl dönümlerinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki motosiklet festivaline katılan çift, dönüş yolunda motosikletlerinin arızalanması üzerine emniyet şeridine çekti. Bu sırada yardıma gelen bir çekicinin yanında bekleyen çift, şoförünün kontrolünü kaybettiği tırın çarpmasıyla savruldu. Eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Karaaslan’ın da aralarında bulunduğu gruba çarpan tır, araçlarla birlikte Karatutlu’yu yaklaşık 600 metre sürükledi.

İKİ BACAĞINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan İrem Karatutlu, iki bacağını diz altından kaybetti. 3 hafta boyunca farklı hastanelerde tedavi gören Karatutlu, taburcu edilerek evine döndü. Genç kadına bu süreçte en büyük desteği eşi verdi.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

İrem Karatutlu, iki bacağını birden en mutlu gününde kaybettiğini söyledi. Yaşadığı anları anlatan Karatutlu, her şeyin bir anda olduğunu ve gözünü açtığında kendisini TIR’ın altında bulduğunu belirterek, "O gün evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümümüz için motosiklet festivaline gitmiştik. Dönüş yolundaydık. Emniyet şeridine park etmiştik motorlarımızı. Emniyet şeridine park ettikten sonra yardım için bir çekici geldi yanımıza. Kısa süre sonra bir ses duydum ve tırın geldiğini gördüm. Yaklaşık 600 metre kadar beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım tırın altında kalmıştı. 3 hafta süren tedavimin ardından taburcu olup evime geldim. Evlilik yıl dönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü” diye konuştu. İrem Karatutlu, 8 yıldır fitness eğitmenliği yaptığını, bundan sonra hayatına protezlerle devam edeceğini söyledi.

'İKİ AYAĞININ KOPTUĞUNUNU GÖRÜNCE...'

Kadir Karatutlu ise evlilik yıl dönümünde meydana gelen kazada eşinin bacaklarını kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirterek, "O gün evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşimi festivale götürdüm. Orada eğlendik, Kahramanmaraş’a dönüş yolunda bir arıza nedeniyle motorları emniyet şeridine çektik. Bir tırın üzerimizde doğru geldiğini gördüm ve ben kendimi yola atarak bağırdım. Tır ise adeta kar küreme aracı gibi önüne çıkan her şeyi alıp 500-600 metre sürükledi ve eşim kurtulamadı. Eşimin yaşadığını görünce mutlu oldum ama iki ayağının koptuğunu görünce mahvoldum. Evlilik yıl dönümümüz maalesef acıyla bitti" dedi.

