CHP'ye 'Eylül' Duvarı! Özgür Çelik Tarih Tarih Paylaştı, Tam 14 Dava Var
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin eylül ayında 14 davası olduğunu açıklayarak, söz konusu davalara tepki gösterdi. Partisinin hukuk komisyonunun mücadele etmeye devam edeceğinin altını çizen Çelik, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiğini vurguladı. Çelik, davaların tarih ve saatlerini de paylaştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından eylül ayı yargı takvimini paylaştı. Çelik’in paylaştığı takvimde eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 14 davasının olduğu görüldü.
Çelik, mücadelelerini demokratik yollardan sürdüreceklerinin altını çizerek “Sadece biz değil, Türkiye’nin tüm fertleri kazanacak” diye vurguladı.
'MÜCADELEYE DEVAM' MESAJI
Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiğine dikkat çeken Çelik, CHP’nin Hukuk Komisyonu’nun mahkemelerde yoğun bir hukuki mücadele verdiğini belirtti.
Özgür Çelik'in X hesabından paylaştığı 14 davanın yeri ve zamanı ise şöyle:
Siyasi olarak bizle baş edemeyenler, sandıkta bizi yenemeyenler, siyasallaştırdıkları yargı ile toplumu sindirmeye çalışıyor.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 1, 2025
İstanbul’un sokaklarında her gün bir vahşi cinayet işlenirken ve derin bir asayiş krizi yaşanırken, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul… pic.twitter.com/ffPITGyKku
