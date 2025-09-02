CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı

CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Öte yandan mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verildi.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin'in görevi kabul edeceğini söyledi. Yarkadaş'a konuşan Tekin, "Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım" dedi.

