Hep 'Şüpheli Ölüm' Denilmişti! Bakan Tunç'tan Beklenmedik 'Rabia Naz' Çıkışı... 'Çocuklarımızın Katledilmesi...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde ağır yaralı halde bulundu. Babasının elini son kez sıkarak hayata veda eden Rabia Naz, kendisine ne olduğunu anlatamadı. Baba Şaban Vatan, kızının eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığı bir araç tarafından çarpıldığını ve olayın AKP’li isimler tarafından örtbas edildiğini iddia etti. Ancak resmi makamlar, ölümü “intihar” veya “yüksekten düşme” olarak nitelendirdi.

ATK RAPORU: DÜŞME SONUCU...

Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, “Çocuğun ikamet ettiği evin terasından yan tarafta bulunan yeşillik alana düşme sonrası sürünerek yaralı olarak bulunduğu yere (yaklaşık 6-7 metre) ulaşabileceği oy birliği ile mütalaa olunur” denildi. Şaban Vatan, bu rapora, “Beli kırık, kalça kırık, ayak kopuk, diğer ayak kırık, sol el bilek hasarlı, sırt üstü dirsekleriyle sürünebilirmiş. Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi.

Soruşturma süreci, siyasi müdahale iddialarıyla gölgelendi. Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini kanıtlamaya çalışırken, AKP’li Nurettin Canikli’nin şikâyetiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 2025’te kısa süreliğine cezaevine girdi. Vatan’ın, Canikli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptığı suç duyuruları, dokunulmazlık gerekçesiyle reddedildi.

TAKİPSİZLİK KARARINDA 'ÖLDÜRÜLME YOK' DETAYI

Savcılık, 16 Temmuz 2020’de takipsizlik kararı vererek, “Rabia Naz Vatan’ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Son olarak ise Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği karar "Rabia Naz Vatan dosyası yeniden açılacak mı?" sorularını akıllara getirdi. AYM, soruşturmanın 'özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği' gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti.

'ÇOCUKLARIMIZIN KATLEDİLMESİ...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı açıklamada ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Tunç, kendisine AYM'nin Rabia Naz Vatan için verdiği 'yaşam hakkı ihlali' kararının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Aileye bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Uzun yıllardır yargının gündeminde ve kamuoyunda konuşulan bir konu. Rabia Naz'ın vefatı o dönemde hepimizi üzmüştü. Hala üzülüyoruz. Çocuklarımızın bu şekilde katledilmesi, canlarına kıyılması hepimizin yüreğini yaralıyor. O nedenle çocukların korunması önemli.

Çocuklar en savunmasız kişiler. Burada adli soruşturma gerçekleşti o dönemde. Yargılamalar yapıldı, karar kesinleşti. Aile iddialarını sürdürdü. Meclis'te de bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Yargı süreçleri kesinleşti, tamamlandı. Aile o süreçle ilgili AYM'ye başvurdu. AYM tazminata karar verdi. Soruşturmada eksiklikler ve ihmaller şeklinde hak ihlali olduğu ve manevi tazminata karar verildi.

Oradaki gerekçelere bakmak lazım. O gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olabilir mi ona bakmak gerekir. Yeniden yargılamanın bir usulü var. O şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararı verilebiliyor. AYM bir tazminata karar verdi. Yargı mensuplarımız bunu inceleyecektir ve bir karara varacaktır."

İKTİDAR CEPHESİNDEN İLK!

Bakan Tunç'un Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruya verdiği yanıtta "Çocuklarımızın bu şekilde katledilmesi, canlarına kıyılması hepimizin yüreğini yaralıyor" demesi dikkatleri çekti. Rabia Naz'ın ölümü mahkemeler ve iktidar tarafından sürekli 'şüpheli ölüm' olarak nitelendirilmişti. İktidar cephesinden ilk kez 'katledildiği' ve 'canlarına kıyıldığı' yönünde bir açıklama gelmiş oldu.

Bakan Tunç'un bu sözleri ve AYM'nin ihlal kararı sonrası gözler tekrar Rabia Naz Vatan dosyasına çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi