AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, soruşturmanın 'gerektiği şekilde derinlemesine ve etkili yürütülmediği, delillerin gerektiği özenle toplanmadığı ve olayın aydınlatılması için gereken çabanın gösterilmediği' tespitinde bulundu. Bu nedenle Rabia Naz’ın yaşam hakkının, özellikle de devletin etkin soruşturma yükümlülüğü kapsamında, usul boyutuyla ihlal edildiği sonucuna varıldı. Mahkeme ayrıca, Rabia Naz’ın anne ve babasına 350 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AYRINTILAR GELECEK...