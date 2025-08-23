38 Gün Tutuklu Kaldı, Tahliye Oldu, Yine 'Adalet' Çağrısı Yaptı! Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Oraya Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında 11 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, eski Bakan Nurettin Canikli’nin şikayetiyle aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasının ardından 38 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Vatan, hem kendi yaşadıklarını hem de kızının dosyasındaki adaletsizlikleri anlattı.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA RABİA NAZ'IN MEZARINA KOŞTU

14 Temmuz’da Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olan Vatan, iki gün sürmesini beklediği cezanın 38 güne uzatıldığını belirtti. “Minik kızım beni ‘baba’ diye sarılarak karşıladı. Rabia Naz’ımızı bizden kopardılar, şimdi de küçük kızımı babasından 38 gün ayırdılar” diyen Vatan, tahliyesinin ardından ilk iş olarak Rabia Naz’ın kabrini ziyaret ettiğini ifade etti. “Onun kabri başında zaman geçiriyorum, o beni hissediyor. 7,5 yıldır gece gündüz buradayım. Dönemin Adalet Bakanları Abdulhamit Gül ve Bekir Bozdağ da bunu biliyor, ama katilleri korudular” sözleriyle adalet sistemine sitem etti.

'CEZALAR İSTİNAFTA BOZULMALIYDI'

Vatan, 2019’da Nurettin Canikli’nin açtığı dava sonucu “hakaret” ve “kişisel verileri yayma” suçlarından aldığı cezaların, İstinaf Mahkemesi’nde bozulmasını beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. “Hukukçular, cezanın para cezasına çevrileceğini söylüyordu. Ama söz konusu Rabia Naz ve babası olunca her türlü yaptırım uygulanıyor,” dedi. Vatan, kendisine yönelik bir silahlı saldırının da para cezasıyla geçiştirildiğini ekleyerek, “Mağduriyetim söz konusu olunca mahkemeler işlem yapmıyor,” diye konuştu.

'KATİLLER YARGILANSIN' ÇAĞRISI

Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasına tepki gösteren Vatan, “Rabia Naz’ın katilleri 7,5 yıldır korunuyor. Leyla Aydemir’in katilleri korunuyor. Çorlu tren faciasında asıl sorumlular yargılandı mı? Doğukan Büyükışık cinayetinde dosya babası Ethem Büyükışık komutanımızın mücadelesiyle yıllar sonra ancak yeniden açılabildi. Rabia Naz dosyasında da Adalet Bakanı kamu yararına bozma yetkisini kullanarak bu dosyayı yeniden açmalıdır. Bizim tek beklentimiz var; katiller yargılansın” dedi. Vatan, Türkiye’de siyasi güçlerin suçluları koruduğunu iddia ederek, “Uyuşturucu baronları, tecavüzcüler, çocuklara kıyanlar korunuyor; ama mücadele edenler cezalandırılıyor,” sözleriyle adalet sistemini eleştirdi.

RABİA NAZ İLE SİNEM TOPALOĞLU AYNI KABRİSTANDA

Cezaevindeyken, Rabia Naz ile aynı kabristanda yatan Sinem Topaloğlu’nun katledildiğini öğrenen Vatan, “Sinem’in annesinin ‘Rabia Naz’a yanarken aynı ateş bizim ocağımıza düştü’ sözü beni derinden yaraladı,” dedi. Tahliyesinin ardından Sinem’in mezarını da ziyaret eden Vatan, “İki meleğimiz aynı yerde yatıyor. Onların huzuru için adalet şart,” diye konuştu. Vatan, adalet arayan tüm ailelere seslenerek, “Pes etmeyin, davalarınızın sesi olacağım. Bu sadece Rabia Naz için değil, tüm katledilen çocuklar ve kadınlar için bir mücadele,” dedi.

Şaban Vatan, Rabia Naz’ın dosyasının yeniden açılması ve katillerin yargılanması için mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. “Nefes aldığım sürece bu davayı savunacağım. Adalet, sadece Rabia Naz için değil, bu ülkede canına kıyılan herkes için gerekli,” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: ANKA