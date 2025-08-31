Giresun'da Samsunspor Taraftarına Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Trabzonspor deplasmanına giden Samsunspor’un taraftar grubu, maç öncesi Giresun’da silahlı saldırıya uğradı. 1 taraftarı tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Giresun'da Samsunspor Taraftarına Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Samsunspor’un taraftar grubu, maç öncesi silahlı saldırıya uğradı. Maça saatler kala Trabzon’a doğru yola çıkan taraftar grubu, Giresun’da bir restoranda mola verdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırgan ya da saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu bir kişi tabancayla vuruldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Samsunspor kulübü, olayın ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: DHA

Etiketler
Samsunspor
Son Güncelleme:
Denizcilerin Korkulu Rüyasıydı: Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı
Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi
Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Sındırgı’da 3.7 Büyüklüğünde Deprem Sındırgı’da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı