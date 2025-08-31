Giresun'da Samsunspor Taraftarına Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Samsunspor’un taraftar grubu, maç öncesi silahlı saldırıya uğradı. Maça saatler kala Trabzon’a doğru yola çıkan taraftar grubu, Giresun’da bir restoranda mola verdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırgan ya da saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu bir kişi tabancayla vuruldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Samsunspor kulübü, olayın ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: DHA