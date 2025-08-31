Sındırgı’da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde artçı depremler sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.58’de ilçede 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 12.23 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-31
Saat:20:58:35 TSİ
Enlem:39.20444 N
Boylam:28.14722 E
Derinlik:12.23 km
Detay:https://t.co/JzkN6d0AhI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi