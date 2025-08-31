Sındırgı’da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sındırgı’da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde artçı depremler sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.58’de ilçede 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 12.23 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
ASSAN Group'a 'Casusluk' Soruşturması: Şirket Yöneticileri Tutuklandı ASSAN Group'a 'Casusluk' Operasyonu: Şirket Yöneticileri Tutuklandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Son Dakika: Fenerbahçe Yıldızına Sonunda Kavuşuyor! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı