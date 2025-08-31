Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bartın'ın Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütüldü.

Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, yangının ilerlemesini önlemek ve önünü kesmek için iş makineleriyle ormanlık alana yol açıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslan, gazetecilere, arılıkta çıktığı değerlendirilen yangının ormana sıçradığını belirterek, yangına 28 iş makinesi, araç ve 2 helikopter ile yaklaşık 150 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

