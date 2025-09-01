AYM'nin 'Rabia Naz' Kararına Baba Şaban Vatan'dan Tepki: 'Tazminat Değil, Adalet İstiyoruz; Dava Yeniden Açılmalı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın “özensiz” olduğunu belirleyerek, aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, “Biz tazminat değil, adalet istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

AYM, Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili 'özensiz soruşturma' kararı verdi

AYM'DEN 'ÖZENSİZ SORUŞTURMA' KARARI

Rabia Naz Vatan, 2018’de evinin önünde yaralı bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aile, olay yerinin özensiz incelendiğini, delillerin toplanmadığını ve soruşturmanın derinlemesine yürütülmediğini belirterek AYM’ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti ancak olayın üzerinden geçen süre nedeniyle yeniden soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

'TAZMİNAT DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ'

Baba Şaban Vatan, "Anayasa Mahkemesinin verdiği karara göre, dava dosyasında ihlaller olduğu ortaya çıktı. Dosyanın her iki savcısının da dosyayı gerektiği gibi incelemediği, kolluk kuvvetlerinin soruşturmayı olması gibi yürütmedikleri ortaya çıktı. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi, olayın üzerinden 7 yıl geçmesi nedeniyle 'yeniden kovuşturmaya yer yoktur' diyerek maddi tazminata hükmetmiş. Biz tazminat istemiyoruz, biz katillerin yargılanmasını ve hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyoruz." diyerek karara tepki gösterdi.

AYM'nin tazminat kararına tepki gösteren baba Şaban Vatan, 'Tazminat değil, adalet istiyoruz' dedi

ADALET BAKANI'NA SESLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslenen Vatan, "Kamu yararına bu davayı yeniden açmak zorundasınız. Rabia Naz'a çarpan arabanın nerede olduğunu, saç tokasının ve çoraplarının nerede olduğunu biliyorum. Bu kovuşturmayı yeniden işleme almak zorundasınız." dedi.

Kaynak: ANKA