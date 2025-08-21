Tutuklanmıştı... Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan Hakkında Flaş Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında 11 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası sonrası 14 Temmuz 2025’te Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olmuştu. 36 gün cezaevinde kalan Vatan, 21 Ağustos 2025’te tahliye edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu: “Selamlar herkese, tahliye oldum az önce.” Vatan, kızının adalet mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

RABİA NAZ OLAYI VE ŞABAN VATAN’IN MÜCADELESİ

12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde ağır yaralı bulunan Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Resmi makamlar, ölümü “yüksekten düşme” olarak kayda geçirdi, ancak baba Şaban Vatan, kızının bir araca çarparak öldürüldüğünü ve olayın siyasi nüfuzla örtbas edildiğini iddia etti. Vatan, kazaya karışan aracın dönemin Eynesil Belediye Başkanı’nın yeğenine ait olduğunu ve eski Bakan Nurettin Canikli’nin devreye girerek olayın kapatıldığını öne sürdü.

Soruşturmada 2020 yılında “takipsizlik” kararı verilmiş, TBMM’de kurulan Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu ve İstanbul Barosu’nun raporlarında ise çok sayıda usulsüzlük tespit edilmişti. Buna rağmen hiçbir şüpheli veya kamu görevlisi yargılanmadı. Şaban Vatan, 7 yılı aşkın süredir sosyal medya ve kamuoyu aracılığıyla kızının katillerinin bulunması için mücadele ediyor.

HAPİS CEZASI VE TAHLİYE SÜRECİ

Şaban Vatan, Nurettin Canikli’nin 2019’da açtığı “hakaret” ve “kişisel verileri paylaşma” suçlamalarıyla ilgili davada 2020’de 8 bin 840 TL para cezası ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak hüküm geri bırakılmıştı. Ancak ceza kesinleşince Vatan, 14 Temmuz 2025’te Espiye Açık Cezaevi’ne teslim oldu. Cezaevine girmeden önce sosyal medyada paylaştığı videoda, “Katillerin mi hapis yatması gerekiyor, yoksa kızının adaletini arayan bir babanın mı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

