Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'dan Bakan Tunç'a çağrı: 'Eğer ki bu ülke hukuk devletidir’ diyorsanız katiller hak ettiği cezayı alsın

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, yaşanan tüm süreci ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Şaban Vatan, şunları söyledi:

“6 yıldır Rabia Nazımızın adaletinin mücadelesini veriyoruz. Bugün 6’ncı yılındayız. 12 Nisan 2018 akşam üzeri Rabia Nazımızı can çeker haliyle bedenini yolun kenarına, evimizin olduğu yere bırakıp kaçtılar. Katili korudular. Herkesin isteği biran önce katiller yargılansın, hak ettiği cezayı alsın ve almalıdır. Artık devletin en üst kademesinde olan herkes bu durumun tüm detayını biliyor. O dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katilleri bizzat biliyor.

'YOLUN KENARINA BIRAKIP KAÇTILAR'

“6 yıldır Rabia Nazımızın adaletinin mücadelesini veriyoruz. Bugün 6’ncı yılındayız. 12 Nisan 2018 akşam üzeri Rabia Nazımızı can çeker haliyle bedenini yolun kenarına, evimizin olduğu yere bırakıp kaçtılar. Olay o andan itibaren bir trafik kazası, araç çarpmış kaçmış durumu olarak sunmuşlardı. Hastaneye yetiştiğimizde saat 18.21’di ve o andan itibaren Rabia Nazımız yaşıyordu, ayağında ağır yarası vardı. Bulunduğu yerde sürtünme, kan gibi hiçbir iz yoktu. Hastanede sımsıkı elimi sıkmıştı. Sonrasında hastanede müşahade kısmında elimiz birbirimizden ayırdılar ve sonrasında saat 19.00’dan itibaren acı haberini aldık doktoru tarafından.

'KATİLİ HALEN KORUYORLAR'

Saat 23.00 civarı evimizin olduğu yere geldim. Orada gelir gelmez okul çantası saat 19.00’da bizzat ben belirtmiştim çantası nerede diye, bulunduğu yerde yoktu. O saatten itibaren çantası her yerde arandı. Hatta olay yeri inceleme polisi saat 18.50 ile saat 20.00 arası terasta da inceleme yapmış, video kaydı yapmadan inceleme yapmış kasıtlı olarak. Okul çantasını saat 21.00’den itibaren terasa bırakmışlar ve saat 21.00’de olay yeri inceleme polisi terasa tekrar gelmiş ve saat 22.50’de okul çantası bulunuyor. O günden bu yana biz Rabia Nazımızın katilinin yargılanması için mücadele ediyoruz fakat hepinizin de tanık olduğu gibi katili halen koruyorlar.

'DEVLETİN EN ÜST KADEMESİNDE OLAN HERKES KATİLLERİ BİLİYOR'

Vicdansızların vicdanı çürümüş hale gelmiş durumda. Katili korudular. Herkesin isteği biran önce katiller yargılansın, hak ettiği cezayı alsın ve almalıdır. Artık devletin en üst kademesinde olan herkes bu durumun tüm detayını biliyor. O dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katilleri bizzat biliyor. Ayrıca Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bizzat katille 2 defa cep telefonundan arayarak görüşme yaptı. Bunu biz net olarak biliyoruz. TBMM’de kurulan komisyonda olayın örtbas talimatını veren dönemin eski bakanını korumak için herşeyi yaptılar. Bugün kendisi milletvekili dahi değil hala yargılamıyorlar. Hakkında soruşturma devam ettiği halde hala bir işlem yapmıyorlar.

'KIZIMIZIN ARTIK RUHU HUZURA KAVUŞSUN'

Rabia Naz 11 yaşında küçücük bir çocuktu. Onu bizden koparıp aldılar. Onu arkadaşlarından koparıp aldılar. Hepimizin içinde kanayan yarasıdır Rabia Naz. Bir nebze olsun içimize ferahlık verecek olan adaleti istiyoruz. Hiçbir annenin babanın evlat acısını dindirecek çare yoktur ama adalet herkesin ihtiyacıdır. Kızımızın artık bu saatten itibaren ruhu huzura kavuşsun. Onun hakkında türlü iftiralar attılar, her türlü yalanı söylediler. Katilleri korumak için bütün vicdansızlığı yaptılar. Artık gereği yapılmalı, katiller hak ettiği cezayı almalıdır. Bu ülke hukuk devleti ise katiller hak ettiği cezayı almalıdır. Bu ülke hukuk devleti ise yeni dönem Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, ‘eğer ki bu ülke hukuk devletidir’ diyorsanız katiller yargılanarak hak ettiği cezayı alsın.”

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 6 yıl önce bugün 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yerel bir gazete Rabia Naz’ın ölümünü “Kaza geçiren kız çocuğu vefat etti” başlığı ile haber yaptı. Ulusal basında da “Otomobilin çarptığı çocuk öldü, sürücü kaçtı” başlıklı haberler yayımlandı. 28 Ağustos 2018’de baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının ölümü üstünden 5 ay geçmesine rağmen soruşturma dosyasında hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ve Rabia Naz’ın ölümünün polis kayıtlarına “intihar” olarak geçtiğini Twitter hesabından duyurdu. Gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medyada işlemesi üzerine olay ülke gündemine girdi.

DOSYAYA YAYIN YASAĞI GETİREN SAVCI, DNA ÖRNEĞİNİ RABİA NAZ’DAN ALINAN ÖRNEK İLE KARŞILAŞTIRMAMIŞ

28 Ağustos 2018’de Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndan bedensel travma sonucu ölüm gerçekleştiği görüşüyle adli tıp raporu geldi. Vatan’ın başvurusuyla Hacettepe Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda ise olası ölüm sebebinin araç çarpması olduğu belirtildi. Fakat Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hacettepe Üniversitesi’nden alınan raporda ölümün nedeninin yüksekten düşme sonucuyla meydana geldiği ifade edildi.

Savcı dosyaya ilişkin yayın yasağı getirdi ve metruk evin ahırında bulunan DNA örneğinin Rabia Naz’dan alınan örneklerle karşılaştırılması talebinin de savcı tarafından işleme alınmadığı sonradan ortaya çıktı.

MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

17 Temmuz 2019’da Rabia Naz cinayetine ilişkin olarak Meclis'te araştırma komisyonu kuruldu.

AMBULANS ŞOFÖRÜ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Bu süreçte Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıkarken, Rabia Naz’ın üzerinde talaş parçalarının bulunduğunu beyan eden ambulans şöförü de ifadesini değiştirdi. 7 Temmuz 2020 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonu Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin raporunu tamamlayarak Meclis Başkanlığı’na sundu. CHP ve HDP’li vekillerin muhalefet şerhi koyduğu raporda olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli özeni göstermediği, delillerin kaybolduğu, otopsi sürecinde eksiklikler bulunduğu tespiti yapıldı. Raporda ise “Soruşturma sürecine müdahaleyi doğrulayacak bilgi yok” denildi.

TBMM'de raporun görüşülmesinin ardından savcılık, Rabia Naz dosyasında takipsizlik kararı verdi.

Kaynak: ANKA