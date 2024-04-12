İddia: Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşiyor

Saadet Partisi’nin Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) bayram ziyaretinde, iki partinin birleşeceği iddiaları gündeme geldi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, konuyla ilgili soruya, “Gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz, yetkili kurullarımızda değerlendirilir” yanıtını verdi.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. YRP'de, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları'ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan heyet ağırladı. YRP'yi DEVA Partisi'nden sonra HÜDA PAR, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi heyeti ziyaret etti.

Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Akdağoğlu, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Furkan Kılıçoğlu’ndan oluşan heyetin YRP’yi ziyaretinde, iki partinin birleşeceği iddiaları da konuşuldu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yerel seçim değerlendirmeleri sonrası Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşme olasılığının gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Saadet Partisi, aldığı sonuçları değerlendirir. Bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz. Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz, daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır."