Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: İzmir'e genç ve dinamik bir vizyon katacağız

Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı Lal Denizli, ANKA Haber Ajansı'na Çeşme'de hayata geçireceği proje ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'de 8 kadın belediye başkanının göreve gelmesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in etkisine işaret eden Çeşme'nin genç Belediye Başkanı Denizli, şunları söyledi:

“Genç ve kadın olmam tabii ki çok kıymetli ikisini ayrı ayrı değerlendirmemiz lazım aslında gençlerin bugün dünyada bizleri genç olarak tanımlıyorlar ama bizim yaşımızdaki insanlar ülke yönetiyor, bakanlıklarda yer alıyor ve hatta en büyük örneği Fransa, başbakanlık yapıyor. Bizler aslında gençler olarak siyasette yer bulmak için büyük bir mücadele verdik ama bunu sadece gençler olarak değil; kadınlar olarak da yaptık. Türkiye’de siyasette temsiliyet olarak büyük bir mücadele verdik Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel değişim hareketini ilk başlattığı dönemde çok net bir şekilde şunu vurguladı: 'Kadınların ve gençlerin siyasetteki temsiliyetlerinin arttırılması için büyük bir çabam olacak' dedi. Bana özel görüşmemizde de 'Sizlerin siyasette önünü açmak konusunda son derece kararlıyım' dedi. Ve bu kararlılığını özellikle İzmir listelerinde gördük, bugün İzmir’de kent nüfusunun yüzde 40'ını kadınlar yönetiyorsa bu değişim hikayemizin başarısıdır. Bu değişim için yola çıkmış genel başkanımızın öncülüğündeki yöneticilerimizin başarısıdır. 8 belediye başkanı ve on bir 40 yaş altı belediye başkanı olarak sadece kendi çalışma bölgelerimizde değil, büyükşehir belediye başkanımızla da uyumlu bir şekilde İzmir’de bir bütün olarak genç ve dinamik bir vizyon katacağız.”

“SAĞLIĞI, SPORU VE TARIMI KULLANARAK ÇEŞME’DE TURİZMİ FARKLI BİR NOKTAYA ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Çeşme'de turizmi 12 aya yayacak planlamaların yapıldığını kaydeden Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi çalışma bölgelerimizde ben Çeşme'de gençliğin ve dinamizmin verdiği enerji ile turizmi sadece deniz sezonuna sıkıştırılmış bir anlayıştan çıkarıp senenin farklı dönemlerinde hareketlendirecek adımlar atmayı planlıyorum. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle tarım turizmini hareketlendirerek yapmayı planlıyoruz, tarım turizmi gerçekten çok çok önemli, bugün dünyanın bir çok yerinde tarım turizmi beraberinde gastronomi ve sağlık turizmi dünyada milyonlarca dolarlık bir sektör. Bu nedenle bizim Çeşme olarak yapacağımız öncelikli şey evet yazlık turizm sezonunu uzatmak ama aynı zamanda turizmi senenin farklı farklı dönemlerine yaymak. Bununla ilgili dediğim gibi sağlığı, sporu ve tarımı kullanarak Çeşme’de turizmi farklı bir noktaya çekmeyi hedefliyoruz. Bunu kültür sanattan bağımsız olarak yapamayız. Özellikle kış aylarında kültür ve sanat faaliyetlerinde biraz uzakta kalıyoruz. Bununla ilgili yeterli alanımız yok. Bu nedenle önceliğimiz aynı zamanda kültür ve sanat aktivitelerini yapabileceğimiz, konser sergi gibi alanları arttırmak, edebiyatla tarihle ilgili söyleşilerin yapılabileceği alanlar yaratıp buraya özellikle kış aylarında gelen misafirlerimize farklı alternatifler sunmayı hedefliyoruz ve en büyük girişimlerimiz de bununla ilgili olacak.”

“SEÇİM SONUÇLARINA DAİR BİR AN BİLE HİÇBİR ŞÜPHEM OLMADI”

Seçim öncesi ile seçim sonrası arasında hayatında hiçbir farklılık olmadığının altını çizen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şunları kaydetti:

“Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra hayatımda hiçbir değişiklik olmadı, bir fark yok aslında sadece sorumluluk artık arttı gibi düşünüyorum ama aslında öyle de değil. Çünkü ben zaten aday gösterildiğim ilk günden itibaren belediye başkanı gibi davranmaya başladım. Çünkü halkın teveccühünü sokakta zaten görüyordum. Benim seçim sonuçlarına dair bir an bile hiçbir şüphem olmadı. Bu nedenle de ot festivali bile daha başkanlık yetkisini almadan 45 gün önce başlattığım, komitesini kurduğum ve organizasyonun startını verdiğim bir festival. Adaylık çalışmamı da yapmaya bu sorumlulukla başladım. Makamlar gelip geçici bunu kendime hatırlatmaya önem veriyorum. Neden? Çünkü bugün ben Çeşme Çarşı'ya başım dik genç bir kadın belediye başkanı olarak girdim. En büyük hedefim karakterimde hiçbir fark olmaksızın Lal olarak başlayıp Lal olarak bitirebilmek. Çünkü bugün toplumla yakaladığım bütün o sıcaklık ve dinamizm aslında benim karakterim ile ilgili tüm sıfatların yanı sıra aslında Lal olarak toplumun kalbinde yer kazandım. O gönülde edinilmiş yeri belediye başkanlığım biterken de aynı tazelik ve sevgi ile koruyabilmek önemli olan. O nedenle kendi kendime sürekli makamların ve sıfatların gelip geçici olduğunu önemli olanın toplumun beni takdir ettiği özelliklerimi ilk günk gibi son gün de muhafaza etmek.”

“ÇEŞMEDEKİ TURİZMİ HAKETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ”

Yaz aylarında günübirlik ziyaretçilerin uğrak yerlerinden olan Çeşme’nin, günübirlik turizmden konaklı turizme geçişi için de projeleri olduğunu belirten Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu projeleri hayata geçirirken turizmcilerle bir araya gelerek fikir alışverişi yapacaklarını söyledi. Denizli, şunları söyledi:

“Günübirlik turizmi konaklamalı turizme çevirecek tabii ki projelerimiz var. Bu noktada turizmciler birliğimiz hem Alaçatılı hem de Çeşmeli turizmcilerle sık sık bir araya geleceğimiz bir komisyon ve danışma kurulu kurmayı hedefliyorum öncelikle. Çünkü belli alanları işin uzmanları ve ileri gelenleri ile fikir alışverişi yapmadan kendi başımıza aldığımız kararlarla sonuç almaya çalışmamızın zor olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle turizm alanına yatırım yapmış aynı zamanda bu işin uzmanları ile burada konaklamayı artıracak bir turizm anlayışını genişleteceğiz. Fakat bunun yanı sıra daha önce de bahsettiğim gibi tarım, sağlık ve spor konusunda istediğimiz turizm ağlarını oluşturabilirsek zaten burada hem sağlık alanında gelip termal olsun, saç ekimi için olsun farklı konuları ön plana çıkaracağımız konaklamayı artırıcı projelerimiz olacak. Özellikle kış aylarında bunun daha da mümkün olduğunu biliyoruz. Türkiye'de son yıllarda ekonominin geldiği yer itibarıyla toplumumuzun bir yerlere tatile gitmesi giderek zorlaşmaya başladı. Günübirlik ziyaretçilere de daha fazla yer vermemizin sebebi de bundan kaynaklanıyor. Ama biz bu alanda Çeşme'deki turizmi senenin belli dönemlerine farklı farklı zamanlara yayabilirsek bir çok farklı misafiri ağırlayabileceğimiz bir ağ olabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bu festivaller için de geçerli. Özellikle Alaçatı Ot Festivali döneminde maalesef konaklamalı misafir ağı da bazen sekteye uğrayabiliyor. Bununla ilgili uluslararası düzeyde atılımlar yapmayı planlıyoruz. Birçok festivalimiz ile ilgili sadece yerli turistlerimizi ağırlayabileceğimiz değil; aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden misafirlerimizin de festivallerimizden haberdar olup kendi tatil dönemlerinde Çeşme'ye gelmelerini sağlayıcı belli atılımlar yapacağız. Ve bunu yaptığımız zaman ülkemize yabancı misafirlerimizi özellikle Çeşme'ye getirmeyi başardığımız nokta itibarıyla hem döviz sokmuş olacağız hem de aynı zamanda senenin farklı dönemlerinde yurt dışındaki tatil dönemlerini denk getirip Çeşme'de farklı bir turizm ağı oluşturarak hareketliliği sağlamayı hedefliyoruz. Ve bu alanda her zaman işin uzmanları ve bilenleri ile birlikte yol yürüyeceğiz ve fikir alışverişi yaparak Çeşme'deki turizmi hak ettiği noktaya getireceğimizi düşünüyorum.”

“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ YAZA HAZIRLANMAK”

Genç Başkan Denizli, yaz sezonu öncesinde ve sonrasında zaman kaybetmeden hayata geçirecekleri projeleri de kısaca şöyle özetledi:

“Öncelikle yaza hazırlanacağız biliyorsunuz. 15 Haziran ile 15 Eylül arasında zaten bir inşaat yasağı var. Bu nedenle yapmak istediğimiz tesisler ve alanlarla ilgili adımları eylül sonrası atabileceğiz. Bu nedenle en büyük hedefimiz yaza hazırlanmak, yol bakım ve onarımlarımızı yapmak, gelen misafirlerimizin temiz ve güzel yollarda seyahat etmesini hedefliyoruz. Tabii ki sahil alanlarımızın temizliği ve onarımını yapmak istiyoruz. En önemlisi plajlarımız. Bazı plajlarımız tuvalet, duş kabini, üst değiştirme kabinlerimiz eksik. Hızlıca onları tamamlayıp var olanların bakım ve onarımını yapıp sahil alanlarımızı hazır hale getirmek istiyoruz. Peyzaj çok önemli. Parklarımızın düzenlenmesi ve temizlenmesi keza çocuk parklarımızın onarımlarının yapılması, spor alanlarının bakım ve onarımlarını yapıp hızlıca yaza temiz bir başlangıç yapmayı planlıyoruz. Sonrasında eylül ayı itibarıyla hızlıca Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte altyapıya dönük çalışmaları başlatmak istiyoruz. Bunların ilki tabii ki kanalizasyon çalışmaları olacak. Sonrasında otopark, kültür sanat merkezi, çocuklarımız için hayata geçireceğimiz kurslarımızı yapmayı hedefliyoruz. Kütüphanelerimiz hızlıca aktif etmeyi istiyoruz. Bazı kafelerimize kitaplıklar kurmak istiyoruz. Gençler geldikleri zaman oradaki kitaplardan faydalanabilsin, yaş almışlar kulübü olarak tanımladığımız emeklilerimizin kendi sosyal alanlarını yaşayabilecekleri kulübümüzü hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ve bunların önümüzdeki sene çok hızlı bir şekilde adımlarını atmak istiyoruz.”

“45 GÜN İÇERİSİNDE HIZLICA ESNAFIMIZIN HEYECAN İLE BEKLEDİĞİ OT FESTİVALİ'Nİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK”

Lal Denizli, bu yıl 18-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Alaçatı Ot Festivali'ne ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

“Alaçatı Ot Festivali tarihinin bayramdan hemen sonra olması biraz riskli oldu. Ama bu riski almak zorundaydık. Çünkü ay sonuna bıraktığımız takdirde yerli üreticilerimiz aradığımız otları bulamayacağımız konusunda bizleri uyardı. Bu nedenle de ot festivalinin tarihini belirlerken buna dikkat ettik. Bayramdan hemen birkaç gün sonraya planlanmasının sebebi bu. Yoksa benim hedefim aslında tabii seçim gerekçesi ile çok üst üste geleceğinden biraz daha ay sonuna bırakmayı istiyordum. Fakat ot bulamayacağımızı söyledikleri içinde hızlıca 18-21 Nisan tarihlerini belirledik. Bunu da yerli üreticilerimiz ile birlikte kararlaştırdık, Ot Festivali'nde bu sene tabii ki benden bazı parçalar göreceğiz. Bazı farklı dokunuşlar ama yüzde yüz tam arzu ettiğim Ot Festivali olacak mı? Pek bunu söyleyemem çünkü dediğim gibi mevcut belediyemizin bir hazırlığı yoktu ot festivali için. Bizler 45 gün içerisinde hızlıca esnafımızın heyecan ile beklediği ot festivalini hayata geçirmek için kolları sıvadık ama güzel olacak. Ediz ve Mor ve Ötesi olacak, zaten kıymetli Ayhan Sicimoğlu gastronomi de bize yol gösterici bilgiler aktarıyor. Kendisi yıllarca Ot Festivali'ne emek vermiş insanlardan biridir, ot festivali konusunda tecrübeli bir kadromuz var. Onların uzmanlığında ilerliyoruz yine turizmcilerimiz değerli fikirlerini ve yapmamızı istedikleri şeyler konusunda bizleri uyarıyorlar. Bu nedenle güçlü bir ot festivali olmasını hedefliyoruz.”

“TURİSTLERİMİZ BURADA İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLMAMIZA SON DERECE İLGİ GÖSTERİYOR”

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın yaz sezonuna denk gelmemesine rağmen bayramın Çeşme'de hareketli ve yoğun geçtiğine dikkati çeken Denizli, “Bayramda doluluğumuz güzel geçiyor, bir kere tabii ki Çeşme’nin her dönem ilgi gören bir yer olması beni daha da mutlu ediyor. Çünkü önceki senelerde bayram bildiğiniz gibi daha yaz aylarına denk geliyordu yani tam Çeşme’nin sezonuydu. Fakat artık kışa doğru yaklaşırken bile insanlarımızın bayramda da Çeşme'ye ilgi gösteriyor olması bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Ben bu bayramı sahada vatandaşlarımızla ve gelen turistlerimizle birlikte geçirdiğim bir planlama yaptım ve son derece güzel geri dönüşler alıyorum. Ve gelen turistlerimiz burada ilk kadın belediye başkanı olmamıza son derece ilgi gösteriyor. Hem de aynı zaman da esnafımızla da bayramlaşmış oluyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Bu nedenle de bayram benim için tıpkı seçim dönemindeki tempo gibi hareketli geçiyor” dedi.

“PARTİMİZİN BAYRAMA ÜLKEMİZİN 1. PARTİSİ OLARAK GİRİYOR OLMASI BİZE ADETA ÇİFTE BAYRAM MUTLULUĞU YAŞATIYOR”

Yerel seçimlerin ardından devir teslim töreninde belediye başkanlığı görevine gelmesi ile 14 yıl boyunca taşıdığı Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkardığını söyleyen Denizli, partisinin seçimlerde birinci parti olmasını da 'çifte bayram' olarak nitelendirdi. Denizli, sözlerini şöyle noktaladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi rozetini tabii ki mazbata gününde çıkarttım çünkü eşit temsiliyet, eşit hizmet anlayışımız gereği birçok farklı görüşe yer vereceğimiz bir yönetim anlayışımız olacak. Toplumun her kesimi bize geldiği zaman, Çeşme Belediyesi’nden bir şey talep ettiği zaman kendisini evinde hissedecek ve kendi görüş farklılıkları yüzünden bize destek vermemiş dahi olsa kendini dışlanmış hissetmeyeceği bir yerel yönetim anlayışımız olacak. Bu partimizin tüm belediyeleri için geçerli. Bu nedenle aslında öncelikle bu kucaklaşmayı ve hoşgörü ortamını bayramda da korumaya devam ediyoruz. Ek olarak tabii ki bizler Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak bayrama çok güzel bir giriş yaptık, partimizin bayrama ülkemizin birinci partisi olarak giriyor olması bize adeta çifte bayram mutluluğu yaşatıyor. Bu nedenle bayram tüm ülkemize hoşgörünün, barışın, sevginin ve birbirini dinleme sanatının ön planda olduğu, küslüklerin barışa döndüğü bir bayram temenni ediyorum. İyi bayramlar diliyorum.”

Kaynak: ANKA