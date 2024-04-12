Yeni başkan Özer: Belediyeyi boş bir kasa ve 3 milyar TL’nin üstünde borçla devraldık

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kamuoyuna yazılı olarak yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanı adayı olmasına rağmen Kemal Deniz Bozkurt’un seçim döneminde kendisine hiçbir destek vermediğini, partisinin yanında olmadığını ve diğer partilerin adaylarını destekleyen bir tavır sergilediğini söyledi. Başkan Özer, Bozkurt’un son günlerde Esenyurt Belediyesi’ne ihtiyaç dışı personel alımları yaptığını, usul ve esaslara uygun olmayan başkan yardımcısı ve müdür atamaları gerçekleştirdiğini de ifade etti. Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapıldığının altını çizen Başkan Özer, 31 Mart’tan sonra Esenyurt Belediyesi’ni boş bir kasa ve 3 milyar TL’nin üstünde bir borçla devraldıklarını belirtti.

Esenyurt’ta temel belediyecilik hizmetlerinin dahi yapılmadığına ve birçok hizmetin bilerek aksatıldığına dikkat çeken Başkan Özer, personellerin maaş ödemelerini görevi devraldıktan sonra İller Bankasından gelen parayla yapabildiklerini söyledi. Başkan Özer, yapılan bütün hukuksuz, etik dışı iş ve işlemler ile ilgili gerekli araştırmaları yapacağını ve hukuk mekanizmalarını devreye sokacağını da dile getirdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer şunları söyledi:

“Değerli Esenyurtlu hemşehrilerim, kardeşlerim. Başarılı bir seçim kampanyası boyunca ve devamında, günbegün artan büyük bir sevgi, dostluk ve dayanışma kurduk. Mazbatamızı alır almaz Esenyurt’a hizmet etmeye başladık ve ara vermeksizin yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün halkın demokrasi ile ortaya koyduğu bu gücün önünde durmak isteyen, bu gidişatın parti içinde kendi çıkarlarına ters düştüğünü gören bazı odakların mevcut yönetime, kazanılmış belediyelere zarar verme çabası seçim sürecindeki davranışlarıyla ve sonrasındaki uygulamalarıyla aşikardır. Kimse kendi kötücül davranışlarını, parti aleyhine yaptığı çalışmaları, kaybetmemiz için gösterdiği gizli/açık çabaları örtbas edemez. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne saygısından, sevgisinden, yoldaşlıktan bahsedenlerin koca bir seçim kampanyası boyunca partili ve Esenyurtlu kimliğini bir kenara bırakıp başka partilerin mensubu gibi çalışma yapması, sözde parti aidiyetinin ve gönül bağının hangi seviyede olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur. Bizim ülkemize, partimize olan gönül bağımız, sevgimiz, bu yolda verdiğimiz mücadelemiz, alenen bu davranışı ve kumpası sergileyenlerin takdirinde olamayacak kadar gerçek ve değerlidir. Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia eden birinin, CHP Genel Başkanı ve keza CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Esenyurt’a geldiğinde toplantılarına ve mitingine katılmamayı, partisinin adayının yanında olmamayı hangi particilik kimliği ile izah edebilir? Partisinin Genel Başkanı’nın yanında durmayan veya duramayan, partisinin belediye başkan adayının yanında durmayan ve hatta başka partilerin mensubu gibi çalışma yapmış biri, parti hukukundan, ahlâkından ve etiğinden bahsedemez. Buna dair gerekli takdiri Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren herkesin vereceğinden şüphemiz yoktur.”

Başkan Özer, “İkincisi, seçim takviminin belli olduğu tarihten ve adaylığımızın belli olduğu 20 Şubat 2024 tarihinden itibaren ve hatta Belediye Başkanı’nın seçildiği 1 Nisan 2024 tarihinden sonra bile usul ve esasa aykırı bir şekilde işe alımlar yapılmıştır. Tamamen kasıtlı bir biçimde yürütülen bu süreç, aday gösterilmemiş olmasından dolayı kişisel bir hırs ile gelecek yönetim üzerine bir yük ve enkaz bırakma çabası ile adım atan bir yönetim anlayışından ibarettir. Yapılan bu işlemler hem mevcut belediye personeline hem işe alınan personele hem de gelecek olan yönetime açıkça yapılmış bir kötülük ve haksızlıktır. Sormak isteriz, madem personel alımına ihtiyaç vardı neden bunca yıl beklendi? İhtiyaç olduğu son bir iki ayda mı akla geldi? Gerçekçi ve hakkaniyetli bir yöneticinin bu tasarrufu kısa bir süre sonra gelecek, görevi devralacak belediye başkanına bırakması gerekmez mi? Dahası var; yeni bir yönetimin işbaşına geleceği açıkken giderayak, son bir haftada onlarca müdürlüğe, başkan yardımcılıklarına atama yapmanın amacı, anlamı ve mantığı ne olabilir? Bu iyi niyetli, dürüst bir yönetim davranışı ile açıklanır mı? Üçüncüsü, seçimden sonra boş bir kasa aldığımızı söyledik. Bizler sözümüzün eriyiz, 1 Nisan itibari ile belediyemizin kasası tam da söylediğimiz gibi bomboştu. Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış ve bize boş bir kasa ile 3 milyar TL'nin üstünde bir borç devredilmiştir. Devir teslimden sonra 5 Nisan tarihinde İller Bankasından gönderilen pay ile personel maaşı ve ikramiyeleri personellerimizin bayramda zor durumda kalmaması için hızlıca ödenmiştir. Bu noktada samimiyetimizi sorgulamak ve sanki mali boyutu ile güçlü bir tablo bırakmış gibi yanlış bir algı oluşturmak, ancak krizi fırsata çevirip kendi ayıbını örtmeye çalışma uyanıklığından ve çabasından ibarettir. Bilinmelidir ki tüm bu ehil olmayan, kusurlu ve ayıplı durumlar gizlenemeyecek kadar büyük ve kritiktir” dedi.

İSYANLARA KULAK VERDİK

Kemal Deniz Bozkurt döneminde birçok hizmetin aksatıldığını belirten Başkan Özer, “Sonuç itibari ile göreve geldiğimiz anda, Esenyurtluların isyanlarına kulak verdik ve en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yapılamadığını, birçok hizmetin alenen aksatıldığını gördük. Ahbap çavuş ilişkileri ile yönetilen, sorunları çözemeyen, ehliyet ve liyakatten uzak, çözüm üretme becerisini de gösteremeyen yönetim anlayışına artık son veriyoruz. Kamuoyunun ve Esenyurt halkının bilmesi gerekir ki hukuksuz bir işlem yapılmadı diyemeyen, ben bunun talimatını vermedim diyerek kaçak cevap veren, sorumluluktan kaçan bir yönetim anlayışına izin vermeyeceğiz ve yapılan bütün bu hukuksuz, etik dışı iş ve işlemler ile ilgili gerekli araştırmaları yapacağız ve derhal hukuk mekanizmasını devreye sokacağız. Mazbatamızı aldığımız ilk günden bu yana gece gündüz, bayram seyran demeden sorunları çözmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için yola çıktık ve bu sorunları da hep birlikte çözeceğiz. Bizim yönetim anlayışımız şikayet etmek üzerine değil, şeffaf ve dürüst bir şekilde çözüm üretme üzerinedir. Esenyurt halkı kalbini ferah tutsun. Bizler enkaz ve borç edebiyatı yapmadan kurumumuzu her şeye rağmen hızlıca ayağa kaldırıp Esenyurt’un ihtiyacı olan her hizmeti en hızlı şekilde hayata geçirerek Esenyurt’u söz verdiğimiz gibi aydınlık ve ferah bir geleceğe hazırlayacağız. Kıymetli Esenyurtlular; birlikte çalıştık, birlikte kazandık. İşimiz hizmet, gücümüz Esenyurt. Bu yolu bütün Esenyurt’un belediye başkanı olarak hep birlikte yürüyeceğiz ve hep birlikte başaracağız. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA