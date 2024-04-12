YRP ile İYİ Parti bayramlaşmasında dikkat çeken 'Akşener' diyaloğu: "Talimatı hep Devlet Bey veriyor"

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olağanüstü kurulda adaylığını koymayacağını açıklayan İYİ Parti lideri Başkanı Meral Akşener’e “bırakmama” çağrısını hatırlatarak, “Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz? Sayın Bahçeli ‘Partinin başına geç’ dedi. Devleti Bahçeli yönetmiyor mu? Emir buyurdu, ne yapacaksınız? Tayyip Bey de 'gitme' diyor. Talimatı hep Devlet Bey veriyor” sözleri gündem oldu.

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları'ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan heyet, bayramlaşmak amacıyla gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

YRP'yi, İYİ Parti'den Genel Başkan Yardımcıları Ayşe Sucu ve Taner Demirer, Gençlik Kolları Üyesi İleyda Tezcan; CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Batuhan Cakcak ile İzzettin Ataş başkanlığndaki Milli Yol Partisi heyetleri ziyaret etti.

"PARTİLERİN İÇ İŞLERİNE KARIŞILMASINI DOĞRU BULMAM"

Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu “İYİ Parti ailesi olarak tüm camianızın, başta sayın Genel Başkanınız olmak üzere bayramınızı kutluyoruz” dedi. YRP'li Uğurlu'nun espriyle “Başkanım, Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?” sorusuna Sucu, “Meral Hanım aday olmadı biliyorsunuz” yanıtını verdi. Uğurlu esprisine devam ederek, “Ama Sayın Bahçeli ‘Partinin başına geç’ dedi. Devleti Bahçeli yönetmiyor mu? Emir buyurdu, ne yapacaksınız? Tayyip Bey’e 'gitme' diyor. Talimatı hep Devlet Bey veriyor” ifadelerini kullandı. Sucu ise “Ben partilerin iç işlerine karışılmasını doğru bulmam. Her parti kendi demokratik yapısı içerisinde ne olması gerekiyorsa yapacaktır. Dolayısıyla diğer partilerin bir parti üzerinde ne hükümranlığı olabilir ne de söz hakkı olabilir” diye konuştu.