AKP'li Metiner hızını alamadı bu kez yandaş medyayı hedef aldı: Tek bir partinin gözü kör bir aparatına dönüştüren medya

Seçim sonrası partisine yönelik eleştirilere dikkatleri üstüne çeken AKP'li Mehmet Metiner, bu kez de yandaş medyayı hedef aldı.

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AKP'li Metiner hızını alamadı bu kez yandaş medyayı hedef aldı: Tek bir partinin gözü kör bir aparatına dönüştüren medya

31 Mart yerel seçimlerinden sonra partisine yönelik eleştiriler yönelten eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış. Kendini sadece tek bir partinin, gözü kör bir aparatına dönüştüren medya, gün geliyor aynı partiye mensup ama eleştirel yaklaşımı olan insanlara bile kapılarını kapatabiliyor" dedi. Metiner, "Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart" çağrısında bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından kendi partisine yönelik eleştirileriyle öne çıkan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "yandaş medya" tabiri kullanarak, "Çok sesli ve özgürlükçü olması gereken medyanın, kör bir taassubun taşıyıcı aparatı haline gelmesi, bence acilen giderilmesi gereken bir sorundur" dedi.

Metiner, "Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış... Bu tarz yandaş medya anlayışı, bilinsin ki, adına hareket ettiklerine asıl zarar veriyor ve yalnızca mebzul miktarda güç devşirmek isteyen yalakalar üretiyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart" çağrısında bulunan Metiner,"Yeni medya düzeninin çok sesli ve özgürlükçü olması, tutulan tarafa veya savunulan fikre asıl itibar ve güç katacağına yürekten inanıyorum. Yeter ki seviye ve saygı ön koşul olarak benimsensin" şeklinde görüş belirtti.

Metiner'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış.

Kendini sadece tek bir partinin gözü kör bir aparatına dönüştüren medya gün geliyor aynı partiye mensup ama eleştirel yaklaşımı olan insanlara bile kapılarını kapatabiliyor.

Çok sesli ve özgürlükçü olması gereken medyanın kör bir taassubun taşıyıcı aparatı haline gelmesi bence acilen giderilmesi gereken bir sorundur.

Bu tarz yandaş medya anlayışı bilinsin ki adına hareket ettiklerine asıl zarar veriyor ve yalnızca mebzul miktarda güç devşirmek isteyen yalakalar üretiyor.

Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart.

Yanında olmak ile kör bir yandaşlık birbirine karıştırılmaması gereken iki ayrı olgudur.

Tarafsızlık iddiası kocaman bir yalan. Kör bir yandaşlık ise safi zarar. Taraf tutmak, diğer tarafların sesini susturmak veya diğer seslerin duyulmasını engellemek anlamına gelmez.

Yeni medya düzeninin çok sesli ve özgürlükçü olması, tutulan tarafa veya savunulan fikre asıl itibar ve güç katacağına yürekten inanıyorum. Yeter ki seviye ve saygı ön koşul olarak benimsensin.

Eleştiriye kapalı her düşünce ve her hareket zamanla kendi statükosunu ve o statükodan beslenen yandaşlarını üretip donuklaşır ve bağnazlaşır.

Medya düzeninin kendini tarafgirlik adına eleştiriye kapatması; evvela kendini inkar, saniyen tarafgirlik yaptığı harekete zarar.

HAMİŞ

Medya düzenine dair söylediklerim, olmasını arzuladığım yeni medya düzenine ilişkin kanaatlerimden ibarettir. Kimseyi suçlamaya dönük değildir."

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