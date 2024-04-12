Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, saat 08.44’de 7 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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