Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, saat 08.44’de 7 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-12
Saat:08:44:27 TSİ
Enlem:38.21722 N
Boylam:38.58694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/IvLeB29mkG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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