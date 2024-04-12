İzmir'de taksi bariyere girdi: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de demir bariyere çarpan taksideki 1 yolcu hayatını kaybetti. Araçtaki 5 kişi ise yaralandı.

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İzmir'de taksi bariyere girdi: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde otoyolda demir bariyere çarpan taksideki 1 yolcu öldü, 5 kişi yaralandı.

Bornova'dan Buca istikametine seyreden Hikmet Can H'nin kullandığı 35 T 7848 plakalı taksi, Buca ayrımındaki demir bariyere çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yolculardan Murat Aksoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan taksi şoförü Hikmet Can H. ile araçtaki 4 yolcu Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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