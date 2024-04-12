İddia: Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi

Kurultay kararı alan ve aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, MHP lideri Bahçeli'nin ardından Erdoğan’ın da “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddia edildi.

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İddia: Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi

Yerel seçimlerde partisinin aldığı sonuç üzerine olağanüstü kurultay kararı alan ve kurultayda “aday olmayacağını” açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Erdoğan’ın, Şeker Bayramı dolayısıyla Akşener ile bayramlaştığı telefon görüşmesinde, partinin yerel seçimlerde aldığı sonuç ve olağanüstü kurultay üzerinde konuşulduğu ve Akşener için bu çağrıyı yaptığı ileri sürüldü. Erdoğan’ın Akşener ile yaptığı telefon görüşmesinde, Akşener’e, “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddia edildi. Akşener’in ise görüşmede, “nezaketinden ötürü Erdoğan’a teşekkür ettiği” kaydedildi.

Şeker Bayramı nedeniyle önceki gün MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Akşener’in kurultayda aday olmayacağının sorulması üzerine, “Ayrılma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim” yanıtını vermişti

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MHP İYİ Parti Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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