Yerel seçimin ardından dikkat çeken anket: Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu

Tüm Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti.

Mahalli İdareler Seçiminde büyük bir atılım gerçekleştiren CHP, ülke genelinde 37.77 oy alarak birinci parti oldu. Aldığı büyükşehir ve il sayısını 35'e çıkardı.

İktidar partisi AKP ise 24 ili kazanarak ülke genelinde yüzde 35.49 oy aldı.

Geçtiğimiz yılki genel seçimde katılım oranı yüzde 87,04 iken bu seçimde katılım oranı 71,68 olarak ölçüldü. 31 Mart'ta 13 milyon 174 bin 393 seçmen sandığa gitmedi.

Seçimde sandığa gitmeyen seçmenler gündemde tartışma konusu olurken, bu seçmenlerin hangi parti lehine oy kullanacağı da merak konusu olmuştu.

'SANDIĞA GİTSEYDİNİZ HANGİ PARTİYE OY VERİRDİNİZ?'

Optimar Araştırma Şirketi, bu merağı giderecek bir anket yayımladı.

Seçimde oy kullanmayanlara yönelik anket çalışmasında seçmenlere, “Sandığa gitseydiniz hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu soruldu.

Sonuçlar ise şöyle:

CHP %27,9

AKP %20,9

Zafer %9,4

YRP %4,8

DEM %2,9

Kaynak: Gerçek Gündem