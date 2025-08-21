Kızıl Felaket Yine Dirildi! Muğla, Adana ve Bingöl'de Orman Yangını! Alevlere Müdahale Sürüyor

Türkiye’nin ‘yangın’ kabusu yeniden başladı. Muğla, Bingöl ve Adana’da orman yangınları çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, sönen yangınların etkisi geçmeden farklı illerde alevler yeniden yükseldi. Muğla, Bingöl ve Adana'da orman yangını çıktı.

Kızıl Felaket Yine Dirildi! Muğla, Adana ve Bingöl'de Orman Yangını! Alevlere Müdahale Sürüyor - Resim : 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kızıl Felaket Yine Dirildi! Muğla, Adana ve Bingöl'de Orman Yangını! Alevlere Müdahale Sürüyor - Resim : 2

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçlarıyla havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

BİNGÖL'DE ALEVLER YÜKSELDİ

Kızıl Felaket Yine Dirildi! Muğla, Adana ve Bingöl'de Orman Yangını! Alevlere Müdahale Sürüyor - Resim : 3

Muğla’nın ardından bir yangın da Bingöl’de çıktı. Bingöl'ün Genç ilçesinde meralık bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kızıl Felaket Yine Dirildi! Muğla, Adana ve Bingöl'de Orman Yangını! Alevlere Müdahale Sürüyor - Resim : 4

ADANA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Kaynak: AA-İHA

Yangın orman Muğla Bingöl Adana
