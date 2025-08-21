Turizmin Başkentinde Facia Alarmı! Her Yerde Var… Ölüme Davetiye Çıkarıyorlar

Turizmin başkenti olarak görülen Antalya’da gece saatlerinde patlatılan havai fişekler, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Patlama sonrasında fişeklerin kıvılcımları, tatilcilerin üzerine düştü. Kumsalda çok kez düzenlenen gösterilere tepkiler büyüyor.

Turizmin Başkentinde Facia Alarmı! Her Yerde Var… Ölüme Davetiye Çıkarıyorlar
Ziyaretçi sayısı günde 100 bini aşan popüler tatil destinasyonu Antalya’nın ünlü sahili Konyaaltı’nda akşam saatlerinde kutlamalarda kullanılan havai fişekler, tatilcileri isyan ettirdi. Patlama sonrası kıvılcımların tatilcilerin üzerine düşmesi, faciaya davetiye çıkardı.

Kutlamalarda kullanılan havai fişeklerin can güvenliğini tehdit ettiğini belirten Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, çözüm çağrısı yaptı.

"ÇOK TEHLİKELİ"

Daha önce Antalyaspor’un kutlamalarında bir fişeğin evin içine düştüğünü hatırlatan Ünlü “Konyaaltı sahilinde her gün binlerce insan var. Meşale ve havai fişek gibi unsurların burada kullanılması kabul edilemez. Bu iş çok tehlikeli” diyerek durumu açıkladı.

"İZNE TABİ OLMALI"

Havai fişeklerin kullanılmasının izne bağlı olması gerektiğini vurgulayan Ünlü “Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün deniz ve kara ekipleri bu konuyu yakından takip etmeli. Anında tutanak tutulmalı ve sorumlular hakkında işlem yapılmalı” diyerek seslendi.

