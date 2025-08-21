Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den Ayrılıyor… Oturma İzni Reddedildi

7 yıldır Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, oturma izni başvurusunun reddedilmesi nedeniyle Türkiye’den ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den Ayrılıyor… Oturma İzni Reddedildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2015 yılında değişim programıyla ilk kez Türkiye’ye gelen ve ardından yüksek lisans eğitimi için tekrar dönerek burada yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, sosyal medyada Türkçe içerikler üretip Türk kültürünü ve mutfağını takipçilerine tanıtıyordu.

Son zamanlarda stand-up gösterileriyle de adından söz ettiren Enomoto, yedi yıl boyunca düzenli olarak oturum izni almasına rağmen, süresiz oturum için yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurdu.

'AĞLIYORUM' DİYEREK DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Enomoto, şu ifadeleri kullandı: “Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey. Sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.”

'7 YILIM BOŞA GİTTİ'

Süresiz oturum izni almanın en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getiren Enomoto, şu sözleri ekledi: “Asıl üzüldüğüm nokta şu; 8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.”

Tüm yaşadıklarına rağmen Türkiye’den kopmak istemediğini belirten Enomoto, farklı alternatifler üzerinden ülkede kalma umudunu sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan'ın söylediği Japon atasözünü yalanlayan Yoshi Enomoto'nun ikamet uzatma başvurusu reddedildiErdoğan'ın söylediği Japon atasözünü yalanlayan Yoshi Enomoto'nun ikamet uzatma başvurusu reddedildiGündem
Faik Öztrak, Erdoğan'ı ti'ye aldı: Bir Japon atasözü der ki; salla yalanı, bulunur inananıFaik Öztrak, Erdoğan'ı ti'ye aldı: Bir Japon atasözü der ki; salla yalanı, bulunur inananıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Meclis’te Sıra Dışı Olay: Bir Vekil ve Bir Kameraman… Tek Kişilik Basın Toplantısı Meclis’te Sıra Dışı Olay: Bir Vekil ve Bir Kameraman… Tek Kişilik Basın Toplantısı
Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
Ünlü Rapçi Blok3 Hakkında Şok İddialar! Soruşturma Başlatıldı Ünlü Rapçi Hakkında Soruşturma Başlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
Narin’in Ölümünün Ardından 1 Yıl Geçti… Baba Arif Güran Konuştu! Anne Yüksel Güran’ın Cezaevinde Ne Anlattığını Açıkladı Narin’in Ölümünün Ardından 1 Yıl Geçti… Baba Arif Güran Konuştu!