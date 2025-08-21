Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den Ayrılıyor… Oturma İzni Reddedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2015 yılında değişim programıyla ilk kez Türkiye’ye gelen ve ardından yüksek lisans eğitimi için tekrar dönerek burada yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, sosyal medyada Türkçe içerikler üretip Türk kültürünü ve mutfağını takipçilerine tanıtıyordu.

Son zamanlarda stand-up gösterileriyle de adından söz ettiren Enomoto, yedi yıl boyunca düzenli olarak oturum izni almasına rağmen, süresiz oturum için yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurdu.

'AĞLIYORUM' DİYEREK DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Enomoto, şu ifadeleri kullandı: “Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey. Sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.”

'7 YILIM BOŞA GİTTİ'

Süresiz oturum izni almanın en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getiren Enomoto, şu sözleri ekledi: “Asıl üzüldüğüm nokta şu; 8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.”

Tüm yaşadıklarına rağmen Türkiye’den kopmak istemediğini belirten Enomoto, farklı alternatifler üzerinden ülkede kalma umudunu sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi