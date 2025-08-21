Meclis’te Sıra Dışı Olay: Bir Vekil ve Bir Kameraman… Tek Kişilik Basın Toplantısı

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu yalnızca TBMM TV takip etti. Tadilat nedeniyle basın giriş kapısı önünde yapılan açıklamada şemsiye detayı dikkat çekerken, toplantı tek kamerayla kayda alındı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir basın açıklaması yaptı.

Nefes'in haberine göre, normalde Meclis basın koridorundaki salonda gerçekleştirilen bu tür toplantılar, salonun tadilatta olması sebebiyle bu kez Meclis’in basın giriş kapısının önünde düzenlendi.

SADECE TEK BİR KAMERA VARDI

Gergerlioğlu’nun açıklamasını yalnızca TBMM TV takip etti. Diğer basın organlarından herhangi bir temsilcinin toplantıya katılmaması dikkat çekti. Açıklama, yalnızca tek bir kamerayla kayda alındı.

ŞEMSİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Şeffaf kürsüde konuşan Gergerlioğlu, elindeki metni okuyarak açıklamasını yaptı. Gergerlioğlu, güneşin etkisini azaltmak amacıyla kurulan büyük şemsiyelerin altında konuşmasını sürdürdü.

Kaynak: Nefes

Etiketler
Meclis Ömer Faruk Gergerlioğlu
