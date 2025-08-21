Ünlü Rapçi Blok3 Hakkında Şok İddialar! Soruşturma Başlatıldı

Ünlü rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ün darp ve tehdit iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Beyzbol sopası ve silahla tehdit iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte olayın detayları!

Rap dünyasının son dönemdeki popüler ismi Blok3 (Hakan Aydın) ve yapımcısı Maruf Yöntürk, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla gündeme geldi. Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla açılan soruşturma, müzik dünyasında şok etkisi yarattı.

DARP VE SİLAHLI TEHDİT İDDİASI

Organizaction Event & Management’in kurucusu menajer Ferhat Karagöz, 13 Temmuz 2025’te Maruf Yöntürk tarafından bir adrese çağrıldığını ve burada Yöntürk, Blok3 (Hakan Aydın) ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından darp edildiğini iddia etti. Şikayet dilekçesine göre, Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silah gibi aletlerle saldırdı. Karagöz, Yöntürk’ün kendisine, “Bu paralar nerede oğlum, 850 bin TL getirmezsen seni vururuz!” diyerek tehditler savurduğunu ve bilardo sopasıyla dizlerine, kollarına, sırtına ve kafasına defalarca vurduğunu belirtti.

Karagöz, saldırı sırasında Hakan Aydın’ın da kendisine fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü. Ayrıca, olay yerinde “Dads” lakaplı sanatçı Efe Atasoy ve Hakan Aydın’ın bir diğer yapımcısı Arda Soylu’nun da bulunduğunu, bu kişilerin darp olayına tanıklık ettiğini ifade etti. Şikayete göre, Yöntürk bir çalışanına “Stüdyodaki çekmecede susturuculu silah var, onu getir” talimatı vererek Karagöz’ü ikinci bir şiddet eylemiyle tehdit etti.

Karagöz, saldırı sonrası Ümraniye Devlet Hastanesi’nden darp raporu alarak şikayette bulundu ve olayda kaburgasının kırıldığını, vücudunda ciddi yaralanmalar meydana geldiğini belirtti.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karagöz’ün şikayeti üzerine harekete geçti ve Hakan Aydın (Blok3) ile Maruf Yöntürk hakkında şu suçlamalarla soruşturma başlattı:

  • Kasten yaralama
  • Tehdit
  • Yağma
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  • Şantaj
  • Hakaret
  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Soruşturma kapsamında, olaya tanıklık eden diğer şahısların kimliklerinin tespit edilmesi ve ifadelerinin alınması için çalışmalar devam ediyor. Henüz Blok3 veya Maruf Yöntürk’ten resmi bir açıklama gelmedi.

