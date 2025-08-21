Ünlü Rapçi BLOK3’ün Konserinde Tepki Toplayan Evlilik Teklifi! “Hayır” Derken Parmağına Yüzük Taktı… Herkes Bunu Konuşuyor
Ünlü rapçi BLOK3’ün konserinde bir gencin kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifi sosyal medyada gündem oldu. Evlilik teklifi sonrasında “Hayır” işareti yapan genç kızın parmağına yüzük takıldığı anlar, tepki topladı.
Yeni çıkardığı “Git” isimli şarkısı ile Spotify’ın “En İyi 50 - Türkiye” isimli listesinde 1. sıraya yükselen ünlü rapçi BLOK3’ün konserinde dikkat çeken bir olay yaşandı.
'HAYIR' DEDİ, ALKIŞ TUTTULAR
Konsere kız arkadaşı ile birlikte gelen bir kişi, sahneye çıkarak evlilik teklifi etti. Ancak genç kadın, el hareketleriyle “Hayır” işareti yapmasına rağmen, genç adam ısrarla cebinden çıkardığı yüzüğü parmağına taktı.
REDDETMEK İSTEDİ
Konserin ortasında gerçekleşen teklif sırasında, BLOK3 seyircilere seslenerek “Benimle beraber evet diyeceksiniz” dedi. Kalabalık, rapçiyle birlikte “Evet, evet!” diye bağırmaya başladı.
Evlilik teklif edilen kadın, mikrofonu alıp tekrar reddetmek istedi ama eli tutulup yüzük takıldı. Bu sıra dışı anlar ve sosyal medyada tepki topladı.
'HESAP ÖDETMEM' DEMİŞTİ
Ünlü rapçi BLOK3 daha öncede yaptığı bir açıklama ile gündem olmuştu. Ünlü rapçi "Bir kızı yemeğe çıkardığımda ben öderim. Fikri kız mı veriyor? Yine ben öderim. Sen beni bir yere çıkarmak istersen de ben çıkarıyorum. Biz seninle yan yana geldikten sonra geceyi ben yönetirim” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi