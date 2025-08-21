Antalyalıları Korkudan Titreten Görüntü! Gerçek 2 Hafta Sonra Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ve Kemer ilçelerinde yaşayanları tedirgin eden ‘köpekbalığı’ videosunun perde arkası ortaya çıktı. Balık avına çıkan baba ile oğlu tarafından çekildiği iddia edilen görüntünün Antalya’da değiş Norveç’te çekildiği ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Antalya Körfez gazetesinden Ertuğrul Gün’ün haberine göre, boyu 3 metrenin üzerindeki köpekbalığının Antalya’da görüldüğü iddiası kentte büyük panik yaratırken, görüntüyü paylaşan kişi hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

"2 HAFTA SÜRDÜ"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, görüntülere tepki gösterdi. Turizmde yanlış bilgilerin sektöre zarar verdiğini belirten Kavaloğlu, “Bazen en ufak haber bile bizi günlerce uğraştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da bir kişi, Norveç’te çekilen köpek balığı videosunu alıp Kemer’de olmuş gibi anlattı. Profesyonel kişiler bunun gerçek olmadığını hemen anlıyor ama normal bir insanın anlaması zaman alıyor. Misafirlerimize bunun doğru olmadığını anlatmamız bile 2 haftamızı aldı” dedi.

Kaynak: Antalya Körfez gazetesi