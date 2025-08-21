Erken Rezervasyon Tarih Oluyor... Otellerin Sinsi Oyunu Açığa Çıktı, Herkes Ayağa Kalktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik kriz sebebiyle yerli turistin azaldığı, yabancı turistin ise uygun fiyatlar sebebiyle uğrak yeri olmaya devam eden Antalya'da turizm sezonunun kapanmasına az bir zaman kaldı. Ancak bu yıl otellerde doluluk oranlarının beklenen seviyelere çıkmaması sebebiyle oda fiyatlarında indirim uygulandı. Bazı otellerde oda fiyatlarının, erken rezervasyon dönemi fiyatlarının yüzde 20-25 altına inmesi ise tepki çekti.

'GÜVEN KAYBOLUYOR'

Antalya Körfez Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başdanışmanı Hamit Kuk, uygulama nedeniyle çok fazla şikayet aldıklarını söyleyerek otellerin yaptığı indirimin asla erken rezervasyon fiyatlarının altına düşmemesi gerektiğini vurguladı. Normal şartlarda erken rezervasyon indirimlerinin yüzde 30-40 arasında değiştiğini anlatan Kuk, "Erken rezervasyona güveni kaybettirirseniz, tüketiciyi de sektörden uzaklaştırırsınız" dedi.

YÜKSEK ÜCRET ÖDEYEN FARKI GERİ ALABİLİR Mİ?

Erken rezervasyonda yüksek ücret ödeyen tatilcilerin farkı nasıl geri alabileceğinden de bahseden TÜRSAB Başdanışmanı, "Öncelikle müşteri otele başvurur ve fazla ödediği ücretin iadesini talep eder. Eğer olumlu yanıt almazsa tatilini yapar, ardından belgeleriyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurur. Hakem Heyeti tüketiciyi haklı bulursa iade kararı çıkar. Otel isterse bu karara itiraz edebilir. Dosya bu kez Tüketici Mahkemesi’ne taşınır. Burada da genellikle turizm alanında uzman bilirkişilerin raporlarına göre karar verilir" diye konuştu.

'MÜŞTERİYİ KANDIRAMAZSINIZ'

Yıllardır erken rezervasyon sistemini tüketiciye benimsetmek için sektör olarak yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Kuk, bu güven sisteminin tehlike altında olduğunu işaret ederek "Biz erken rezervasyon sistemini iç pazarda da bunu oturttuk. Ama bu tür yanlış uygulamalar tatilcileri erken rezervasyondan uzaklaştırıyor. Siz müşteriyi kandıramazsınız. Erken rezervasyonda 100 bin TL ödeyen bir tatilcinin aynı tatili son dakika satışında 90 bin TL’ye sunarsanız bu yanlıştır" dedi.

Kaynak: Antalya Körfez