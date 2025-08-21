17 Milyonluk Ferrari’nin Yeni Sahibi Belli Oldu! Satın Alan Futbolcu Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükçekmece’de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, tamirci Hakan Yılmaz’ın test sürüşü sırasında kaza yaparak hurdaya çevirdiği Ferrari 458 Italia’nın yeni sahibi ortaya çıktı. 17 milyon TL değerindeki lüks araç, Süper Amatör Lig takımlarından Bakırköyspor’da forma giyen ve otomobil tutkusuyla tanınan Sercan Türk’e satıldı.

KAZA NASIL OLDU?

Olay, Büyükçekmece E-5 karayolunda meydana geldi. Lüks araçların tamir ve bakımını yapan Hakan Yılmaz, 2012 model Ferrari 458 Italia’yı, sahibi Ömer Çelik’in “rüzgar sesi” şikayeti üzerine test sürüşüne çıkardı. Yılmaz, 70-80 km/s hızda seyrederken aracın kontrolünü kaybettiğini ve köprü ayağına çarptığını belirtti. Kazada araç ağır hasar alırken, ters dönmediği ve can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Yılmaz, aracın şase ve podyelerinde daha önce mevcut olan hasarların, kazada daha büyük zarar görmesine neden olduğunu ifade etti.

TAMİRCİDEN 'MAĞDURİYET' SÖZÜ

Kaza sonrası sosyal medyada büyük bir tartışma yaratan olayda, Hakan Yılmaz, aracın sahibi Ömer Çelik’i mağdur etmeyeceğini duyurdu. Aracın kaskosunun olmadığını belirten Yılmaz, 15 milyon TL’yi nakit olarak Çelik’e ödeyeceğini ve aracı kendisinin satın alacağını açıklamıştı. Ancak yeni bir gelişme, Yılmaz’ın hurdaya dönen Ferrari’yi satışa çıkardığını ve aracı Sercan Türk’ün satın aldığını ortaya koydu.

YENİ SAHİP: SERCAN TÜRK

34 yaşındaki futbolcu Sercan Türk, otomobil tutkusuyla bilinen bir isim. Hasarlı araçları satın alıp kendi imkanlarıyla restore etmesiyle tanınan Türk, 17 milyon TL’lik pert Ferrari’yi tamir ettireceğini belirtti.

Satış fiyatı tam olarak açıklanmasa da, Yılmaz aracın rayiç değerinin %50’sinden fazla değer kaybıyla satıldığını ifade etti. Bu, tahmini olarak 7-8 milyon TL civarında bir satış bedeline işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi