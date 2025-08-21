İTÜ'lü Profesör ‘7.8 Büyüklüğünde Bekliyorum’ Diyerek Uyardı: İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak Tokat’ta meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem yürekleri ağızlara getirmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Marmara Bölgesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (MATAM) Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TARİH VERDİ: 7.8 ŞİDDETİNDE OLACAK!

Prof. Dr. Yaltırak, Marmara’da büyük depremin giderek yaklaştığını belirterek, 2065 yılını işaret etti. Bu yılda büyük bir depremin yaşanabileceğini ifade etti. Ayrıca birden fazla fay hattının aynı anda kırılma ihtimaline dikkat çekerek, bu durumda 7,8 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini söyledi.

‘YARINDA OLABİLİR…’

Yaltırak, istatistiksel verilere göre Marmara’daki deprem döngülerinin ikinci evresine geçildiğini ve önümüzdeki 40 yıl içinde büyük bir depremin olasılığının arttığını vurguladı. Bu sürecin her an başlayabileceğini hatırlatan Yaltırak, “2065'e kadar yatalım anlamına gelmiyor. Yarın da olabilir” ifadelerini kullandı.

MARMARA’DA TUSUNAMİ TAHLİKESİ

Olası büyük bir depremin tetikleyebileceği riskler arasında tsunami de bulunuyor. Prof. Dr. Yaltırak, Marmara Denizi'nde bugüne kadar 18 farklı denizaltı heyelanı tespit edildiğini ve bu heyelanların depremle birlikte aktif hale gelmesi durumunda tsunami oluşabileceğini açıkladı. Bu durum, kıyı bölgeleri için ayrı bir tehlike oluşturuyor.

