Spotify'dan Türkiye Kararı! Kapatılacağı Konuşulurken İstanbul'da Ofis Açıyor

Rekabet Kurumu'nun inceleme başlattığı popüler müzik platformu Spotify, Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Kararı, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy duyurdu. Platformun, inceleme nedeniyle Türkiye'de kapatılacağı öne sürülüyordu.

Geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun inceleme başlattığı Spotify'dan yeni bir hamle geldi. Kapatılacağı ya da Türkiye'den çekileceği öne sürülen platform, Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor. Kararı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu.

Spotify'ın kapatılacağı iddia edilmişti.

İSTANBUL'DA OFİS AÇACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Spotify ile toplantı yaptıklarını ve önemli kararlar alındığını açıkladı. Spotify'ın Türkiye ofisinin 2026 yılında İstanbul'da açılacağını belirten Bakan Ersoy, "Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü işbirliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."

Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify platformunda 'playlist' adı altında toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler tespit edildiğini söyleyerek "Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum" demişti. Mumcu'nun açıklamalarının ardından Rekabet Kurumu Spotify hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

Bu gelişmeler üzerine şirket kaynakları, yabancı basına yaptıkları açıklamada, kullanıcı içeriklerinin sansüre uğramasına karşı olduklarını belirterek, Türk makamlarıyla iş birliği yapmak için çalışırken, “pazardaki faaliyetlerini durdurmak ya da Türkiye'den tamamen çıkmak” da dahil olmak üzere tüm senaryoları değerlendirdiklerini söylemişti.

RÜŞVET İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Bazı sanatçıların rüşvet vererek listelere girdiği iddiası da basında geniş yer bulmuştu. Bu haberler üzerine Spotify'ın Türkiye'deki editörler hakkında soruşturma başlattığı iddia edilmişti. Ancak şirket, söz konusu haberleri, "Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında işbirliğine devam ediyoruz." açıklamasıyla yalanlamıştı.

Kaynak: AA

