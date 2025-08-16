Prof. Dr. Bektaş Bir Kenti İşaret Edip, Uyardı: 'Demokles'in Kılıcı O Şehrin Üzerinde Sallanıyor'

Prof. Dr. Osman Bektaş, Manisa’nın üç fay hattının kesişiminde bulunduğunu belirterek “Demokles’in kılıcı Manisa üzerinde sallanıyor” dedi. Bektaş, Uşak Fay Bloğu’ndaki deformasyonun Simav, Gelenbe ve İzmir faylarını harekete geçirebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş Bir Kenti İşaret Edip, Uyardı: 'Demokles'in Kılıcı O Şehrin Üzerinde Sallanıyor'
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin etkisi sürüyor. Artçı sarsıntılar devam ederken, uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un 7 ve üzeri bir deprem üretip üretmeyeceği uzmanları ikiye bölerken, fay hattı üzerindeki diğer şehirlerle ilgili de zaman zaman korkutucu açıklamalar geliyor.

ÜÇ FAYIN KESİŞİM NOKTASINDA

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından Manisa’ya ilişkin dikkat çeken bir uyarı yaptı. Bektaş, kentin üç önemli fay hattının kesişim noktasında bulunduğunu belirterek, bölgedeki deprem riskine dikkat çekti. Paylaşımını görselle destekleyen Bektaş'ın açıklaması, bölgede yaşayanları endişelendirdi.

Prof. Dr. Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“DEMOKLES’İN KILICI Manisa üzerinde sallanıyor. Nasıl? Manisa üç deprem kuşağı kesişme noktasında bulunuyor:
1- Simav Fayı (1969 M6,7 Alaşehir depremini üretti).
2- Gelenbe Fayı (2025 M6,1 depremiyle tetiklendi).
3- İzmir Fayı.
1969-2025 yılları arasında 6 tane orta-büyük deprem üreten Uşak Fay Bloğu’nun deformasyonu bu üçlü deprem kuşağını harekete geçirebilir.”

Bektaş’ın sözleri, Ege Bölgesi’nin aktif fay hatları üzerindeki konumunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

