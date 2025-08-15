Fatma Zehra Kınık'ın Yargılandığı Davada Yeni Gelişme: Hapis Değil, Para Cezası İstedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz'da 17 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olduğu bir kazaya karışan Fatma Zehra Kınık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, kazada yaralanan ve ölenlerin ailelerinden bazılarının şikâyetlerini geri çektiğini belirterek, kendisine verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini istedi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNİ İSTEDİ

BirGün'de yer alan habere göre, avukatın sunduğu dilekçede, TCK’nin 50’nci maddesi uyarınca sanığın sosyal ve ekonomik durumu, pişmanlığı ve suçun işleniş biçimi göz önünde bulundurularak cezanın paraya çevrilmesinin talep edildiği kaydedildi. Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin babası ve yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk şikâyetlerini geri çekerken, anne Hasret Doğan şikâyetini sürdürdü.

SADECE 1 GECE GÖZALTINDA KALDI

Kaza 9 Temmuz 2024’te gerçekleşmiş, sadece bir gece gözaltında kalan Kınık, tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi, Kınık’ın kazada asli kusurlu olduğunu belirten bir rapor hazırladı. Mahkeme, duruşmada sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verirken, adli kontrol tedbirleri ve 2 yıllık ehliyetine el konulması uygulaması devam ediyor.



Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlasçeki.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda; otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletteki sürücü yaralanırken arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki (17) ise ağır yaralandı. Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: BirGün