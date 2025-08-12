Halit Yukay'ın Sır Kayboluşunda Yeni Gelişme! Kaptan Neden Tutuklandı? Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Marmara’daki tekne faciasında geminin ön kısmındaki izler soruşturmayı derinleştirdi. Çanakkale ve İzmit’te çekilen fotoğraflar arasındaki fark, kaptanın tutuklanmasına neden oldu. Savcılık, kaptanın olay sırasında ‘otomatik kaptan’ sistemini kullanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Halit Yukay'ın Sır Kayboluşunda Yeni Gelişme! Kaptan Neden Tutuklandı? Fotoğraflar Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Denizi’nde Halit Yukay’a ait “Graywolf” isimli teknenin batmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, çarpma şüphesi bulunan “Arel 7” adlı geminin fotoğraflarında dikkat çeken farklar ortaya çıktı. Savcılık, geminin ön kısmındaki izlerin olaydan sonra oluştuğunu tespit etti.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) teknesi, ertesi gün Balıkesir’in Erdek açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu. Çarpma ihtimali bulunan kuru yük gemisi “Arel 7”nin kaptanı C.T. (61) tutuklanmıştı.

Halit Yukay'ın Sır Kayboluşunda Yeni Gelişme! Kaptan Neden Tutuklandı? Fotoğraflar Ortaya Çıktı - Resim : 1

FOTOĞRAFLARDAKİ FARK

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturma kapsamında “Arel 7” Çanakkale Boğazı’ndan geçerken ve İzmit’te yükünü boşalttığı limanda mevzuat gereği fotoğraflandı. İki fotoğraf karşılaştırıldığında, geminin ön tarafında İzmit’te çekilen karede yer alan ve Çanakkale’de olmayan izler tespit edildi. Kaptan ve mürettebat bu izlere dair net bir açıklama yapamadı.

Halit Yukay'ın Sır Kayboluşunda Yeni Gelişme! Kaptan Neden Tutuklandı? Fotoğraflar Ortaya Çıktı - Resim : 2

'ANİ BİR SARSINTI HİSSETTİM'

Kamera kayıtları, gemi personelinin İzmit’e varır varmaz geminin ön tarafını incelediğini gösterdi. İfadesinde, Marmara Adası’nı geçtikten sonra “ani bir sarsıntı” hissettiğini belirten kaptan C.T., su üzerindeki tahta parçaları ve can simidini gördüğünü ancak olaya kendisinin sebep olmadığını düşündüğünü öne sürdü.

Halit Yukay'ın Sır Kayboluşunda Yeni Gelişme! Kaptan Neden Tutuklandı? Fotoğraflar Ortaya Çıktı - Resim : 3

RAPOR BEKLENİYOR

Savcılık, kaptanın olay anında dümen başında olmayabileceği ve geminin “otomatik kaptan” sistemiyle seyretmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yalova Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaretinde yürütülen soruşturmada, bilirkişilerden geminin rotası, çarpma izlerinin oluşum nedeni, otomatik kaptan kullanım durumu ve olay saatiyle ilgili rapor talep edildi.

İş İnsanı Halit Yukay 7 Gündür Bulunamadı! Son Umut İzmir'den Geldi...İş İnsanı Halit Yukay 7 Gündür Bulunamadı! Son Umut İzmir'den Geldi...Güncel
Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik GelişmeZamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik GelişmeGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Halit Yukay kayıp
Adana'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok! Tam 20 Bine Yakın Uyuşturucu Hap... Adana'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok! Tam 20 Bine Yakın Uyuşturucu Hap...
Anne ile Üç Çocuğu Hayatını Kaybetmişti! 13 Katlı Cehennem İçin İddianame Hazır, İşte İstenen Cezalar 13 Katlı Cehennem İçin İddianame Hazır, İşte İstenen Cezalar
Galatasaray Fernando Muslera'nın Veliahtını Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Portekizli Eldivene İmzayı Attırdı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor! Ali Koç’un Jeti Bu Sefer 20 Milyon Euroluk Yıldız İçin Havalanacak Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor! Müşteriye Bunu Diyen Yandı... Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor