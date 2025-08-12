Halit Yukay'ın Sır Kayboluşunda Yeni Gelişme! Kaptan Neden Tutuklandı? Fotoğraflar Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Denizi’nde Halit Yukay’a ait “Graywolf” isimli teknenin batmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, çarpma şüphesi bulunan “Arel 7” adlı geminin fotoğraflarında dikkat çeken farklar ortaya çıktı. Savcılık, geminin ön kısmındaki izlerin olaydan sonra oluştuğunu tespit etti.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) teknesi, ertesi gün Balıkesir’in Erdek açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu. Çarpma ihtimali bulunan kuru yük gemisi “Arel 7”nin kaptanı C.T. (61) tutuklanmıştı.

FOTOĞRAFLARDAKİ FARK

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturma kapsamında “Arel 7” Çanakkale Boğazı’ndan geçerken ve İzmit’te yükünü boşalttığı limanda mevzuat gereği fotoğraflandı. İki fotoğraf karşılaştırıldığında, geminin ön tarafında İzmit’te çekilen karede yer alan ve Çanakkale’de olmayan izler tespit edildi. Kaptan ve mürettebat bu izlere dair net bir açıklama yapamadı.

'ANİ BİR SARSINTI HİSSETTİM'

Kamera kayıtları, gemi personelinin İzmit’e varır varmaz geminin ön tarafını incelediğini gösterdi. İfadesinde, Marmara Adası’nı geçtikten sonra “ani bir sarsıntı” hissettiğini belirten kaptan C.T., su üzerindeki tahta parçaları ve can simidini gördüğünü ancak olaya kendisinin sebep olmadığını düşündüğünü öne sürdü.

RAPOR BEKLENİYOR

Savcılık, kaptanın olay anında dümen başında olmayabileceği ve geminin “otomatik kaptan” sistemiyle seyretmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yalova Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaretinde yürütülen soruşturmada, bilirkişilerden geminin rotası, çarpma izlerinin oluşum nedeni, otomatik kaptan kullanım durumu ve olay saatiyle ilgili rapor talep edildi.

