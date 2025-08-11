Adana'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok! Tam 20 Bine Yakın Uyuşturucu Hap...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tam 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

ÜÇ GÜNDE İKİ OPERASYON

Öte yandan üç gün önce de Adana Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir yolcunun valizinde 5 bin 642 adet uyuşturucu etkili hap ele geçirilmişti. Gözaltına alınan zanlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

