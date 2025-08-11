Anne ile Üç Çocuğu Hayatını Kaybetmişti! 13 Katlı Cehennem İçin İddianame Hazır, İşte İstenen Cezalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'da geçen haziran ayında Türkiye'nin yüreğini yakan yangın faciasına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep Çavdar'ın(4) hayatını kaybettiği feci olayda iddianame tamamlandı.

YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYMUYOR

Soruşturma dosyasına eklenen 5 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, yangının elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre nedeniyle başladığı, şaft boşluğunda uygun olmayan şekilde istiflenmiş kablolar ve yetersiz topraklama gibi nedenlerle yangının yayıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, şaft kapakları ve genel yapının mevzuata aykırı olduğu, bina genelinde projeye aykırı ve yangın yönetmeliğine uymayan imalatların bulunduğu belirtildi.

İTFAİYE RAPORU DA DOSYADA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın raporuna göre ise yangının zemin kattan çatıya kadar uzanan elektrik şaftında başladığı ve binanın çatı ile asansör dairesine kadar yayıldığı ifade edildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3’ü tutuklu toplam 18 sanığın “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların yargılamasına 10 Ekim’de başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Fırat Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı apartmanda 5 Haziran akşamı yangın çıkmış, alevlerin arasından kurtarılarak hastaneye kaldırılan anne Bircan Çavdar ile üç çocuğu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden yapı denetim sorumlusu Barış Ceylan, müteahhit Mehmet Aras ve denetim şantiye şefi Mehmet Selim Arık, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanmış, 14 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalanma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA