‘İBB Davası Borsası’ Soruşturmasında Gözaltına Alınan Avukat Mehmet Yıldırım'ın İfadesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İBB dava borsası" iddialarının ardından başlatılan "nüfuz ticareti" soruşturmasında gözaltına alınan Avukat Mehmet Yıldırım, savcılık ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, CHP liderinin "elimizde ses kaydı var" şeklindeki açıklamasına atıfla, söz konusu ses kaydının Yener Torunlar’ın oğlu Doğukan ile yaptığı bir görüşmeye ait olabileceğini belirtti.

Yıldırım, "Doğukan’ın bunu harici bir telefonla kayıt altına aldığını düşünüyorum. Bahse konu konuşmada hatırladığım kadarıyla firarda olan Murat Gülibrahimoğlu’nun gelmesi halinde babası olan Yener Torunlar’ın tahliye olabileceğini hukuken mümkün gördüğümden bahsetmiştim" ifadelerini kullandı. Yıldırım, İBB soruşturmasında kendi isteğiyle evini aratmasının ardından tahliye edilen ve ifadesinin ardından İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun tutuklandığı İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner’den ise avukatlık ücreti olarak 2 milyon TL aldığını söyledi. Yıldırım, İBB Spor Kulübü Başkan Fatih Keleş’in şirketlerinin mali müşaviri olduğunu söyleyen Cem Çelik'i de savcıya kendisinin götürdüğünü ve kendisinden avukatlık vekalet ücreti kapsamında 150 bin ABD Doları para aldığını da kaydetti.

2 MİLYON LİRA AVUKATLIK ÜCRETİ

Yıldırım'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Yıldırım, "Hayatım boyunca kimseden mesleğim haricinde para almadım. Kimsenin ismini, adını kullanmadım. Bahsi geçen İBB dosyasında benim kesinlikle bir müdahilim yoktur. Bu dosyaya ilk dahil oluşum 27 Nisan 2025 tarihinde Naim Erol Özgüner’in gözaltına alınması ile başlamıştır. Bahse konu dosyada benim vekaletimin olduğu kişi Naim Erol Özgüner’dir. Kendisinin bu dosyalardan önce de avukatıydım. İBB operasyonu kapsamında kendisi alınmıştır ve tutuklanmıştır. Kendisinin suçsuz olduğuna inanıyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanmıştır. Naim Erol Özgüner’den avukatlık ücreti olarak 2 milyon TL + KDV aldım. Onun da faturalarını ve makbuzlarını kestim." dedi.

"Cem Çelik günün birinde yanıma geldi. Hakkında yakalama kararı olduğunu duyduğunu, kendisinin de avukatı olmamı istedi. Kendisine hukuki yardımda bulunabileceğimi, ancak İBB dosyası kapsamında konumunu bilmediğimi ve eylemlerle hangi şekilde bağlantılı olduğunu anlatmasını istedim." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinin Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in şirketlerinin mali müşaviri olduğunu, Fatih Keleş’e devredilecek şirketlerin ve 125 milyon TL para transferini içeren dekontlarını sunabileceğini söyledi. Ben de İstanbul Adliyesi’ne gelerek ilgili dosya savcısına makamında Cem Çelik’in bana anlattıklarını vekalet ilişkisi içerisinde, hukuki çerçevede anlattım. İlgili dosya savcısı bir gün belirledi. Ben de belirlediği günde Cem Çelik’i getirdim, ilgili dekontları dosyasına sundum. Birkaç ay sonra eksik ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği için tutuklandı. Cem Çelik, Murat Gülibrahimoğlu’nun mali müşaviri olması hasebiyle Yağmur, Adem, Volkan, Yener isimli şahısları beyan vermek üzere getirdi. Ben bu süreçlerde ilgili dosya savcısı ile mecburen makamda görüşmek zorundaydım."

Cem Çelik’ten hukuki işlemler için avukatlık vekalet ücreti kapsamında 150 bin ABD Doları aldığını söyleyen Yıldırım, Yener’den para almadığını ve onunla görüşmediğini belirtti. Yıldırım, "Benim mesleğim gereği müvekkillerimin menfaatini korumak amacıyla hakimler ve savcılarla makamlarında hukuki çerçevede müvekkillerimin hukuki durumunu görüşmem zorunludur. Meslek hayatım boyunca benim hiçbir savcı ile dışarıda görüşmem olmamıştır. Soruşturma savcılarından bir talimat almam mümkün dahi değildir." dedi.

SES KAYDI KİME AİT?

"Bahse konu ses kaydını Yener Torunlar’ın oğlu Doğukan’ın aldığını tahmin ediyoruz. Basında bahsedilen ses kaydı, Doğukan’la aramda geçen konuşmaya ilişkin olabilir." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Bahse konu konuşmada hatırladığım kadarıyla firarda olan Murat Gülibrahimoğlu’nun gelmesi halinde babası olan Yener Torunlar’ın tahliye olabileceğini hukuken mümkün gördüğümden bahsetmiştim. Bu şekilde tavsiye vermemin sebebi, Yener Torunlar’ın Murat Gülibrahimoğlu’nun koruma ya da idari müdürü olması sebebiyledir. Aramızda kesinlikle para konuşması geçmedi." ifadeleriyle hukuk dışı bir konuşma yapmadığını savundu.

'PARA İSTEDİYSEM İSTİFA EDERİM'

Yıldırım, "Murat Gülibrahimoğlu hala firaridir. Benim müvekkillerim ile görüşmelerim ses kaydına alınmış olabilir. Ben kaydedilenlerin ne olduğunu bilmemekle birlikte kesinlikle arkasındayım. Bahsedilen ses kayıtlarında bir TL veya herhangi bir para, menfaat ya da aklınıza gelecek herhangi bir şey geçiyorsa an itibarıyla istifamı veririm. Benim kesinlikle müvekkil ilişkisi içerisinde usulsüz bir şekilde basında yer alan konuşmaları yapma ihtimalim yoktur. Ben böyle konuşmalar yapmadım. Kimseyi yönlendirmedim. Bana gelen kişiler yukarıda anlattığım gibidir." dedi.

