Akademisyenler 1127. Kez Sırtını Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, aradan geçen dört yıla rağmen devam ediyor. Bulu’nun görevden alınmasının ardından yerine atanan Naci İnci döneminde de üniversite bileşenlerinin tepkisi sürüyor.

Akademisyenler, her iş günü Rektörlük binası önünde sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri nöbet eyleminin bu hafta 1127’ncisini düzenledi. Simgesel hale gelen bu protesto, üniversite tarihinde benzeri görülmemiş bir direniş olarak kayda geçti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör Naci İnci’ye karşı duruşuyla öne çıkan akademisyen Cem Say eylemi sosyal medya hesabından, “Bugün. 1127. kez.” notuyla bir kare paylaştı.

