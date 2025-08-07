Sezen Aksu'dan Hükümete 'Murat Çalık ve Ayşe Barım' Çağrısı: 'Hayati Tehlike Altındalar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile menajer Ayşe Barım’ın uzun süredir devam eden tutukluluk halleri sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Her iki ismin de cezaevinde ciddi kilo kaybı yaşadığı ve hayati risk taşıyan sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyor. Yaşadıkları sorunlar sağlık raporlarıyla da ortaya konulan iki isim için her kesimden 'tutuksuz yargılama' çağrıları geliyor.

ÇALIK'IN SAĞLIK DURUMU GİDEREK KÖTÜLEŞTİ

Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Çalık’ın sağlık durumu sevk sonrası daha da kötüleşti. Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık’ın 21 kilo verdiği, kemik iliği biyopsisi yapıldığı ve kısa süre önce yeniden cezaevine döndüğü bildirildi.

BARIM 20 KİLO KAYBETTİ

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın da ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Cezaevinde 20 kilo kaybeden Barım için Türk Tabipleri Birliği (TTB) acil bir ön rapor düzenledi. Raporda, kalp rahatsızlığı nedeniyle ani ölüm riski taşıdığı ifade edilerek bir an önce tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

SEZEN AKSU'DAN ÇAĞRI

Kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçı Sezen Aksu, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada Çalık ve Barım için tahliye çağrısında bulundu. “Kısa cümleler kuracağım” diyerek başladığı mesajında Aksu, “Ayşe Barım ve Murat Çalık hayati tehlike altındadır. Vakit geçirilmeden tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Aksu, devletin meşruiyetinin temelinin vatandaşına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesiyle sağlandığını vurguladı. “Ayşe Barım’ın, Murat Çalık’ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür” diyen sanatçı, çağrısını “Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle” sözleriyle sonlandırdı.

