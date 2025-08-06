Zara'ya Büyük Şok! Reklamları Yasaklandı

İngiltere’de reklam denetim kurumu ASA, Zara’nın iki reklamını “sorumsuz” bularak yayından kaldırdı. Reklamlarda yer alan modellerin sağlıksız derecede zayıf göründüğü belirtildi. Zara, modellerin sağlık raporlarının mevcut olduğunu söyledi ancak reklamları kaldırmaktan kurtulamadı.

Son Güncelleme:
Zara'ya Büyük Şok! Reklamları Yasaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Moda devi Zara’nın iki reklamı, İngiltere Reklam Standartları Otoritesi (ASA) tarafından “sağlıksız derecede zayıf” modellerin yer aldığı gerekçesiyle yasaklandı. ASA, görüntülerdeki modellerin özellikle pozları ve gölgelendirmelerle “orantısız ve aşırı zayıf” bir şekilde gösterildiğini belirtti.

Zara'ya Büyük Şok! Reklamları Yasaklandı - Resim : 1

BBC'de yer alan habere göre, denetim kurumu, bir elbise reklamında modelin bacaklarının inceliğinin gölgelerle vurgulandığını, diğer bir gömlek reklamında ise modelin pozisyonunun köprücük kemiklerini “çıkıntılı şekilde” ön plana çıkardığını raporladı. ASA, bu reklamların mevcut halleriyle tekrar yayınlanmaması gerektiğini vurguladı.

ZARA GÖRSELLERİ KALDIRDI

Zara ise yaptığı açıklamada, söz konusu modellerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gösteren tıbbi belgelerin mevcut olduğunu belirtti. Şirket, ayrıca 2007 yılında İngiltere'de yayınlanan Fashioning a Healthy Future adlı raporun modellerin sağlık kontrolleriyle ilgili tavsiyelerine uyduklarını da ekledi. Zara, doğrudan herhangi bir şikayet almadığını, görsellerin yalnızca “çok az ışık ve renk düzeltmesiyle” yayınlandığını söyledi. Ancak buna rağmen, tartışma yaratan tüm görselleri platformlarından kaldırma kararı aldı.

Zara'ya Büyük Şok! Reklamları Yasaklandı - Resim : 2

Bu karar, Temmuz ayında Marks & Spencer gibi diğer perakendecilerin de benzer gerekçelerle reklamlarının yasaklanmasının ardından geldi.

Ünlü Markanın Oda Kokusunda Ölümcül Alarm! 36 Ülkede Mağazası Var, Türkiye’de Çok Popüler… Satışı YasaklandıÜnlü Markanın Oda Kokusunda Ölümcül Alarm! 36 Ülkede Mağazası Var, Türkiye’de Çok Popüler… Satışı YasaklandıGüncel
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas BatağındaZara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas BatağındaEkonomi

Kaynak: BBC

Etiketler
Reklam Zara
Son Güncelleme:
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı: Yasa Değişikliği Sinyali... Yaş Sınırı Değişecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı
Ve Bir Devir Son Buluyor! Takımın Yeni Kalecisi Uğurcan Çakır, Hayırlı Uğurlu Olsun Takımın Yeni Kalecisi Uğurcan Çakır!
Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde Son Durum: Mağaralar Betonla Kapatılıyor Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde Son Durum
Saygın Bir Cerrahtı, Suçsuz Yere Yıllarca Hapis Yattı! Devlet Şimdi ‘Özür’ Parası Ödeyecek Saygın Bir Cerrahtı, Suçsuz Yere Yıllarca Hapis Yattı! Devlet Şimdi ‘Özür’ Parası Ödeyecek
Tırnaktan Başlıyor, Vücudu Hızla Yayılıyor! Göz Ardı Etmeyin: Evde Tedavi Edilebiliyor Tırnaktan Başlıyor, Vücudu Hızla Yayılıyor! Göz Ardı Etmeyin: Evde Tedavi Edilebiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı