Zara'ya Büyük Şok! Reklamları Yasaklandı

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Moda devi Zara’nın iki reklamı, İngiltere Reklam Standartları Otoritesi (ASA) tarafından “sağlıksız derecede zayıf” modellerin yer aldığı gerekçesiyle yasaklandı. ASA, görüntülerdeki modellerin özellikle pozları ve gölgelendirmelerle “orantısız ve aşırı zayıf” bir şekilde gösterildiğini belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, denetim kurumu, bir elbise reklamında modelin bacaklarının inceliğinin gölgelerle vurgulandığını, diğer bir gömlek reklamında ise modelin pozisyonunun köprücük kemiklerini “çıkıntılı şekilde” ön plana çıkardığını raporladı. ASA, bu reklamların mevcut halleriyle tekrar yayınlanmaması gerektiğini vurguladı.

ZARA GÖRSELLERİ KALDIRDI

Zara ise yaptığı açıklamada, söz konusu modellerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gösteren tıbbi belgelerin mevcut olduğunu belirtti. Şirket, ayrıca 2007 yılında İngiltere'de yayınlanan Fashioning a Healthy Future adlı raporun modellerin sağlık kontrolleriyle ilgili tavsiyelerine uyduklarını da ekledi. Zara, doğrudan herhangi bir şikayet almadığını, görsellerin yalnızca “çok az ışık ve renk düzeltmesiyle” yayınlandığını söyledi. Ancak buna rağmen, tartışma yaratan tüm görselleri platformlarından kaldırma kararı aldı.

Bu karar, Temmuz ayında Marks & Spencer gibi diğer perakendecilerin de benzer gerekçelerle reklamlarının yasaklanmasının ardından geldi.

Kaynak: BBC