Ünlü Markanın Oda Kokusunda Ölümcül Alarm! 36 Ülkede Mağazası Var, Türkiye’de Çok Popüler… Satışı Yasaklandı

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncelleyerek açıkladığı skandal gıda listelerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehdit eden ürünün piyasadan toplatılacağını duyurdu.

ZARA HOME’DA BÜYÜK SKANDAL

Bakanlık, yeni listesinde Zara Home markasının oda kokusunun “Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar” riski ile toplatılma kararı alındığını açıkladı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Itx Turkey Perakende İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait Zara Home ürününün güvensizlik nedeni sistemde şöyle belirtildi: Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 (ts en ıso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı, daha önce de ünlü L'actone markasının ‘Sweet Sugar Oda Kokusu’ ile ‘Melon Oda Kokusu’ ürünlerinde kimyasal tespit edildiğini duyurmuştu.