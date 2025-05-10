Ünlü Markanın Oda Kokusunda Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden 9 Mayıs tarihli yeni bir liste yayınladı. Viole & More markasına ait oda kokusu ‘yanık ve yaralanma’ riski taşıdığı için yasaklandı. Oda kokusunun piyasadan toplatılması kararı alındı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Ünlü Markanın Oda Kokusunda Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli gıda skandallarını paylaştığı gibi Ticaret Bakanlığı da sağlık riski taşıyan ürünleri tek tek paylaşmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yeni listede bu kez oda kokusu yer aldı.

Ünlü Markanın Oda Kokusunda Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 1

YASAKLANDI

Viole & More Marka Bambu Model Reed Diffuser çubuklu oda kokusu ürünü yaralama ve yanıcı risk taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı.

Bakanlığın sitesinde yapılan paylaşımda ürünün güvensizlik nedeni ‘Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır’ olarak açıklandı.

Ünlü Markanın Oda Kokusunda Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 2

ÜNLÜ MARKADA KİMYASAL ÇIKMIŞTI

Bakanlık daha önce de L'actone markasının ‘Sweet Sugar Oda Kokusu’ ile ‘Melon Oda Kokusu’nda kimyasal tespit edildiğini duyurmuştu. Ünlü markanın oda kokusu ‘Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)’ nedeniyle yasaklanmıştı.

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